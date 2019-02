"Am fost amenintat ca ma aresteaza, daca nu o fac. Stiu ca intercepta telefoanele unor jurnalisti. Jurnalistii n-au vorbit frumos de dansa si s-a enervat. Asculta telefoanele jurnalistilor de la Romania TV si din alte redactii. Asa mi-a zis doamna Kovesi. Am auzit-o vorbind de rau de mine pe Marilena Nedelcu (n.r.: jurnalista) si daca n-o dai pe aia afara te arestez.

De altfel a si avut acolo o situatie cu colegii. Eu aveam o relatie buna cu Marilena, dar de frica doamnei Kovesi a trebuit sa o dau afara. De alti jurnalisti nu mi-a mai zis doamna Kovesi", a spus Ghita la B1TV, potrivit stiripesurse.ro.