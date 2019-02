”Am vazut reactia oamenilor din aeroportul Otopeni in momentul in care trecerea Kovesi, mergeam in spatele ei. Oameni bun, vreau sa-i vad si pe jurnalistii de la alte televiziuni, pe politicienii Romaniei de la PSD, ALDE, vreau sa-i vad ca obtin din partea oamenilor reactii similare. Cel mai neobrazat individ, Tariceanu, in afara de Dragnea, sa faca acelasi exercitiu si sa iasa intre oameni.

Am vazut aplauze, semnul victoriei. Oamenii ii spuneau 'Rezistati!' sau 'Mergeti inainte'. Eram in spatele ei si am vazut toate reactiile.

Mai, penalilor, mai, nenorocitilor! Nu mai manipulati. Incercati sa vedeti daca aveti parte de aceleasi reactii. Oamenii nu sunt tampiti, nu sunt prosti si nu se lasa manipulati de voi", a precizat Rares Bogdan la "Jocuri de Putere", potrivit stiripesurse.ro.