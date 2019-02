UPDATE 10:35 - Liviu Dragnea a anuntat instanta suprema ca vrea sa fie audiat. Un nou termen, pe 18 martie.

Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, prin intermediul avocatilor, la termenul de luni ca vrea sa dea declaratii in fata judecatorilor. Si procurorii DNA au cerut audierea, potrivit Mediafax, citat de Hotnews.ro.

In ultimele luni, magistratii au dispus amanari la cinci termene de judecata in dosarul liderului PSD, in conditiile in care a fost contestata inclusiv la Curtea Constitutionala formarea acestor completuri, care au fost trase la sorti de mai multe ori, iar procesele au fost blocate, scrie Hotnews.ro.

Dosarul lui Liviu Dragnea este judecat de Completul 2 de cinci judecatori, format din judecatoarele Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Rodica Aida Popa.

In urma unei decizii a Curtii Constitutionale, mai multi condamnati au depus contestatii in anulare in cazul sentintelor pronuntate de completurile de 5 judecatori. Astfel, in ultimele luni au obtinut decizii de suspendare a executarii pedepselor condamnati celebri precum fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, fosta sefa a DIICOT Alina Bica, incarcerate in Costa Rica, fostii ministri Dan Sova si Constantin Nita, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul sef ANAF Serban Pop si omul de afaceri Horia Simu. Toti au fost pusi in libertate.