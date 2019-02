Precizarile MEN vin ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public potrivit carora s-ar dori infiintarea de clase separate pentru copiii cu cerinte educationale speciale.

''In baza Legii nr. 221/2010, precum si a Strategiei nationale 'O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati' - 2016-2020, Romania s-a angajat sa mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel incat nicio persoana cu nevoi speciale sa nu fie discriminata, marginalizata, exclusa sau abuzata, iar alegerile si aspiratiile acesteia sa fie respectate si sprijinite'', se arata intr-un comunicat al MEN transmis duminica Agerpres.

In domeniul educatiei, cadrul strategic este completat cu strategiile sectoriale care prevad, de asemenea, masuri care sa conduca la cresterea accesului la o educatie de calitate pentru toti copiii, prin adaptari curriculare in concordanta cu nevoile acestora, precum si prin acordarea de sprijin educational si material, precizeaza MEN.

Ministerul Educatiei Nationale mentioneaza ca urmareste integrarea copiilor cu dificultati de invatare in unitatile de invatamant de masa si dezvoltarea serviciilor de sprijin educational prin cresterea numarului profesorilor de sprijin si a consilierilor scolari - cu suportul carora se realizeaza terapiile necesare, precum si prin formarea cadrelor didactice care predau in clasele unde sunt integrati individual copii cu nevoi speciale.



''Declaratiile ministrului Educatiei Nationale, pe tema mai sus-mentionata, au facut referire intocmai la aceasta necesitate - de a aloca suplimentar profesori de sprijin copiilor cu dificultati de invatare. Precizam ca nu se intentioneaza organizarea unor clase separate, numai cu elevi cu cerinte educationale speciale. De altfel, in perioada 2001 - 2003, pe durata mandatului ministrului Ecaterina Andronescu, aproximativ 30.000 de elevi cu nevoi speciale au fost integrati in unitatile de invatamant de masa, prin transferul de la unitatile de invatamant special'', arata reprezentantii ministerului.