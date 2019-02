"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Macedonia de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Afacerilor Interne local, la data de 15 februarie 2019, au fost derulate o serie de actiuni menite sa previna desfasurarea unui atac terorist pe teritoriul acestei tari.



Trupele speciale ale Ministerului Afacerilor de Interne local au actionat pe baza unor informatii privind iminenta comiterii unui act terorist de catre membri ai structurilor islamist-radicale sustinatoare ale ISIS.

De asemenea, autoritatile Republicii Macedonia de Nord au luat masuri suplimentare de asigurare a securitatii institutiilor publice si in locurile aglomerate.

Pe cale de consecinta, se recomanda cetatenilor romani sa acorde atentie persoanelor din jur, sa manifeste atentie sporita in zonele aglomerate, in special in centrele comerciale si sa monitorizeze publicatiile locale pentru obtinerea informatiilor actualizate de pe acest spatiu geografic.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Skopje: +38923228055 si +38923228058, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Macedonia de Nord: +38970242917", se arata intr-un comunicat MAE.