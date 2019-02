"Astfel, in ianuarie 2019 a fost agreat modelul de certificat de export intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor din Romania (ANSVSA) si Organizatia Veterinara a Iranului, fiind deblocate exporturile de carne de oaie si ovine in viu catre Iran.

In acest context, in data de 4 februarie 2019 a intrat in Iran primul transport de 20 tone de carne de oaie din Romania, acesta fiind doar inceputul unui contract cu un potential mare de dezvoltare. Exportatorul, o societate comerciala din Bacau, va continua colaborarea cu agentii economici din Iran, purtandu-se discutii despre alte transporturi, terestre sau pe cale aeriana, in perioada urmatoare fiind estimat a se exporta o cantitate de cca. 1000 tone lunar.

In 6 luni vor fi exportate circa 800.000 ovine

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale saluta aceasta reusita, in contextul unei cereri foarte mari existente la nivelul Iranului, de carne de ovine si ovine in viu si in continua crestere, intr-un domeniu in care tara noastra dispune de ample posibilitati.

Discutiile intre oamenii de afaceri romani si companiile din Iran interesate de o astfel de colaborare se afla intr-un stadiu foarte avansat, iar in termen de sase luni, agentii economici din Romania vor trimite la export in Iran un efectiv de aproximativ 800.000 ovine, dintre care 200.000 vor fi trimise in tara de destinatie de o societate comerciala din Bucuresti, iar restul de catre o companie din judetul Timis.

Facem precizarea ca autoritatile iraniene lucreaza in aceasta perioada cu ANSVSA la deblocarea importurilor si pentru bovine", se arata intr-un comunicat al MADR.