Incidentul a avut loc la intersectia bulevardelor N. Grigorescu cu Constantin Brancusi, iar soferul a fost prins dupa cinci ore. Se pare ca ar fi vorba despre un tanar de 29 de ani care ar fi consumat droguri si bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, noteaza dcnews.ro.

''In jurul orei 4,40, la intersectia bulevardelor N. Grigorescu cu Constantin Brancusi, a avut loc un accident rutier. Un autoturism a surprins si accidentat un pieton, care s-a angajat in traversarea carosabilului. In urma accidentului, pietonul a decedat.

Dupa producerea evenimentului, conducatorul auto a parasit locul faptei. In urma investigatiilor si verificarilor efectuate de politistii Brigazii Rutiere, a fost depistat conducatorul autoturismului care a provocat accidentul, acesta fiind in custodia politistilor'', conform Brigazii Rutiere a Capitalei.