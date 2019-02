Strugurel Lingurar, cunoscut si ca "Strugurel Irlandezul" sau "Little Grape" a suprins irlandezii dupa ce a impartit cate 5 euro trecatorilor de pe strazile Dublinului.

De asemenea, el si-a incendiat si masina, in care a investit foarte multi bani pentru a-si schimba radical viata.

Barbatul a decis sa explice motivele pentru care s-a comportat astfel in emisiunea Acces Direct, difuzata pe Antena 1.



"Eu am vrut sa le arat oamenilor ca nu trebuie sa uitam de unde plecam si ca valoarea nu sta in cateva hartii. Pe noi nu ne fac banii, sufletul nostru trebuie sa fie sincer si curat. In Irlanda nu duce nimeni lipsa de bani, daca eram in Romania puteam sa donez banii aceia", a mentionat Lingurar, citat de adevarul.ro.

De asemenea, el a mentionat ca gesturile de marinimie nu se vor opri aici, cerandu-si scuze ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice.



"Am fost despartit zece luni de sotia mea cu care am copii si in timpul acesta de zece luni am facut toate aceste lucruri, am baut la volan, jocuri de noroc, nu mai stiam de mine, in masina aceea am investit foarte multi bani, ma oprea politia si eram baut. Nu e normal ca am condus baut, dar eram in depresie dupa ce am fost despartit de sotia mea. Nu ma ma interesa nimic si am vrut sa fac o schimbare in viata mea cand am dat foc la masina. Si stiam ca daca nu mai am masina nu o sa ma mai urc baut la volan. Acum urmeaza sa facem fapte cu oamenii batrani in spitale si cu copiii saraci si bolnavi sa ajutam, vreau sa arat ca romanii sunt oameni buni", a adaugat el.