"Dupa pronuntarea CCR si mai ales dupa motivarea deciziei de catre Curte am primit mai multe sesizari referitoare la modul de constituire, la neconstitutionalitatea acestuia, a modului de reglementare a completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curtea si unele care vizeaza alcatuirea completelor de la Curtile de apel si alte instante", a spus Ciorbea la Antena 3.

De asemenea, el a tinut sa precizeze ca urmeaza sa decida daca este cazul sa sesizeze CCR sau nu.

"Nu putem vorbi de o ancheta. E vorba de analizarea petitiilor, a temeiniciei si aspectelor de neconstitutionalitate. Am avut intalniri cu o parte dintre cei care au facut petitii. Iar saptamana aceasta cu Dina Anghelescu, cu fostul presedinte al Asociatiei Procurorilor, domnul profesor Dima, cu domnul Toni Neacsu, cu domnul profesor Adrian Severin. Am discutat pe larg si am ascultat argumentele dansilor despre neconstitutionalitatea alcatuirii completurilor.

In baza acestor discutii, am formulat o adresa catre ICCJ si una catre CSM prin care am solicitat sa ni se raspunda la mai multe intrebari pentru a avea o imagine clara cu privire la cele invocate in petitii si cu privire la cele sustinute in mass-media privitor la constitutionalitatea alcatuirii completurilor de la ICCJ, a Curtilor de Apel si celelalte instante din tara. In functie de acestea vom adopta o decizie finala, daca e cazul sa ridicam o exceptie de neconstitionalitate la Curtea sau daca nu e cazul sa facem lucrul acesta", a adaugat el, citat de ziare.com.