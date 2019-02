"S-o luam invers. Daca Laura Codruta Kovesi nu candida la postul de procuror UE, nu ar fi deranjat-o nimeni. Asa insa tovarasa Adina Florea, la ordine venite de la factorul politic, a invitat-o sa stea de vorba despre o afacere veche propusa prin denuntul preacinstitului om de afaceri, ( usa lui Ponta pe vremea cind acesta era premier) care-si zice Sebastian Ghita. Stilp in timpul liber al asa-zisului stat paralel. Intimplator, a incalcat copios legea si d-aia a fugit peste granita. Traieste binemersi la Belgrad de unde nu are de gind sa vina inapoi, pentru ca ar infunda puscaria. Nu era normal ca intii sa fie adus la Bucuresti si abia apoi sa faca denunturi? Acest tip cu totul necredibil – o acuza pe LCK de malversatiuni!!! Iar tova Florea se repede ca un ciine caruia i s-a aratat osul. So pe el! A poftit-o deci pe LCK vineri la vorbitor s-o o hartuiasca. In esenta, scopul ei – si al sefilor ei din umbra – este sa o impiedice sa ajunga la audieri la Bruxelles. Manevra de copii de gradinita sau de gang mafiot, cum va place.



Ideea e simpla. LCK nu trebuie cu nici un chip sa acceada la functia de procuror sef al UE! De ce? Pentru ca niste tovi de la Bucuresti s-au infipt prea tare in cascaval si au smanglit din fondurile europene. Acum se feresc ca dracu de tamiie sa fie cineva acolo care le stie naravurile si moravurile. Stie, pe scurt, ca mint si fura de sting. Un exemplu simplu – in care este implicat chiar marele mahar in persoana – este Tel Drum. Dosarul e deja deschis de OLAF. Pe tema asta Dragnea are dureri mari de cap. Ca sa nu zic ca are cosmaruri. Pe bruxelezi nu poate sa ii cumpere si nici sa-i santajeze ca la Bucuresti.

Sefa DNA este nomina odiosa! De ani de zile ii urmareste pe respectivi pentru hotii, tilharii, delapidari, spalare de bani, abuzuri, falsuri in acte, fals intelectual. Tot ce vrei. Este motivul pentru care au decretat ca acest cap trebuie sa cada si au scos-o pe LCK de la sefia DNA. Au crezut atunci ca victoria lor este deplina. Si-au salvat averile furate, carierele, libertatea! Si iata, din nefericire pentru ei, a aparut aceasta posibilitate care i-a umplut de oroare. Cosmarul nu s-a terminat, abia incepe. Mobilizarea este generala si rapida. Episodul cu tova Florea este de mizilic, nu se vor lasa cu una cu doua. Daca LCK se incapatineaza sa candideze, urmeaza alte necazuri si noi ambuscade. Deocamdata este acuzata, sa vedem ce urmeaza.

Parerea mea este ca aceste persecutii nu fac decit sa ii mareasca sansele sa ia postul. Ii confera fostei sefe DNA o aura eroica, desi nimeni nu e sfint in povestea asta. Fiecare cu pacatele sale. Dar asa au cazut zarurile. In jocurile de imagine care s-au declansat odata cu manevrele de a o demite de la sefia DNA, LCK a invins detasat. Sprijinul international pe care a stiut sa si-l atraga arata clar acest lucru. Ea se gaseste pe partea buna a istoriei. Rolurile de personaje negative sunt asumate de Dragnea&Gang", a aratat Stelian Tanase pe blogul sau.