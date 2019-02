Dupa ce a spart Biserica Penticostala si a sustras suma de 350 de lei, barbatul a furat un autoturism pe care l-a condus pana in judetul Bistrita-Nasaud.

"In urma probatoriului administrat a rezultat faptul ca la data de 11 februarie 2019 acesta a patruns fara drept in incinta unei biserici din municipiul Botosani, de unde a sustras suma de 350 de lei si a distrus bunuri din mai multe incaperi. Ulterior, in cursul aceleiasi seri, impreuna cu un minor de 16 ani au sustras fara drept autoturismul unui barbat de 32 de ani din municipiul Botosani, autovehiculul in cauza fiind identificat pe raza judetului Bistrita-Nasaud", a declarat Maria Carp, citata de stirileprotv.ro.

Un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de furt calificat si furt in scop de folosinta a fost deschis de politisti.