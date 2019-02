Claudius si Verdisan s-au aflat in ultima zi de misiune de peste hotare la un hotel din Roma al altui roman care era stabilit in Italia. La un moment dat, s-a produs o incaierare intre suporterii echipelor de fotbal Lazio Roma si FC Sevilla, politistii romani reusind sa salveze mai mai multi turisti englezi de la bataie. Printre acestia s-a numarat si o femei ce avea un copil, potrivit stirileprotv.ro.

Povestea a aparut pe pagina Ministerului Afacerilor Interne, dar si in presa din Italia.

Iata postarea integrala a MAI:

"- Colegu', e ultima zi de misiune. Maine plec acasa. Hai la Vali, fac cinste cu o bere!

Asa a inceput seara de miercuri pentru Claudius si Verdisan, doi politisti romani aflati in misiune in Italia.

Cand au ajuns la hotelul lui Vali, un roman stabilit in Roma, au vazut ca centrul orasului era plin de turisti spanioli.

- Vali, v-au ocupat ibericii!

- Sunt fanii lui Sevilla. Maine joaca cu Lazio! Nu mergeti la meci?

- Eu nu am cum, plec acasa. Mi-am terminat misiunea. Asta-seara fac cinste, spune Verdisan!

In doar cateva minute de afara se aud strigate. Cei doi politisti ies in fata hotelului unde vad un grup de 20 de persoane.

- Ne-au atacat fanii lui Lazio, spune cineva in engleza!

- Intrati aici in hotel. Nu va faceti griji suntem politisti, sunteti in siguranta! Vali, suna la 113 si ai grija de oamenii astia. Inchide usa dupa noi. Mergem sa vedem ce e in piata.

- Aveti grija, suporterii lui Lazio sunt foarte periculos! Unii au cutite la ei.

Cei doi romani ies in piata si vad un adevarat camp de razboi. Indivizi cu cagule si bate loveau pe oricine se afla in zona. Nu conta daca era femeie sau copil, suporter sau turist.

Cateva echipaje de politie incepusera sa faca retineri.

- Hai sa-i ajutam pana le vin intariri, spune Claudius!

Doi dintre agresori isi arunca cagulele si incearca sa scape intrand intr-un magazin.

- Ai nostri sunt, spun cei doi politisti care intra dupa ei si ii imobilizeaza imediat.

La masina de politie unde ii duc cel care coordona fortele DIGOS ii intreaba:

- Voi cine sunteti?

- Suntem politisti.

- Nu va cunosc. Unde lucrati?

- Eu in Vrancea, el in Constanta. Suntem romani aflati in misiune aici!

- Pacat... Mi-ar fi placut sa fiti italieni. Va multumesc pentru ajutor!

Cei doi romani se intorc la Vali si le spun englezilor ca pot pleca linistiti.

- O sa scriu politiei din Roma sa va multumesca, spune o femeie cu un copil in brate!

- Scrieti, dar noi suntem politisti romani.

Femeia se intoarce catre prietenii ei si le spune cine sunt cei doi.

Unul dintre ei se apropie si le intinde mana:

- Mi-ati salvat familia! Multumesc!

Grupul se indeparteaza. Din cand in cand se aude WE LOVE ROMANIA!

Aceasta nu este o poveste, este o relatare a unei situatii reale de care suntem foarte mandri. Multumim Claudius si Verdisan! Suntem bucurosi ca avem asemenea colegi! Aveti respectul nostru si suntem siguri ca nu numai pe-al nostru!

P.s. Poza lui Verdisan este din avionul care l-a adus aseara acasa. Bine ai venit, om bun!

Misiune usoara in continuare, Claudius!"