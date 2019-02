"Suntem oficial in dictatura! Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare de secta Adinei Florea (PSD). Ea a fost citata pentru vineri, exact ziua cand ea trebuie sa-si prezinte candidatura in fata Parlamentului European", se arata pe pagina de Facebook, unde s-a anuntat protestul din Capitala.

La Sibiu, protestul intitulat "Coruptia poate fi invinsa. Nu abandonati!" a fost organizat pe retelele de socializare de catre comunitatea "Va vedem din Sibiu".

"Infractorii disperati sunt, cum stim, cei mai periculosi. Infractorii disperati care conduc Romania au adus-o in cel mai periculos punct de la integrarea ei europeana incoace: cetatenii Romaniei sunt tratati represiv de catre puterile statului. S-a vazut in 10 august. S-a vazut si aseara, cand impotriva Laurei Codruta Kovesi au fost indreptate fortele represive ale Sectiei speciale de anchetare a magistratilor - pe care Comisia de la Venetia ne-a cerut sa o desfiintam. Nu vom accepta ca Romania sa devina un stat represiv. Strada va tine, ca si pana acum, Romania in Europa. Fiindca Romania e Europa - si asa va ramane", au aratat organizatorii.

S-a scandat ”PSD, ciuma rosie”, ”Hotii”, ”Guvern de hoti si de mefioti”, ”Viorica, nu uita gramatica”, ”Kovesi nu uita, Sibiu-i de partea ta”, ”Vrem Corduta la Bruxelles”, ”Dragnea si ai lui, tradatorii neamului”, ”Tudorele, fa ceva: Demisia”.

Presedintele USR, Dan Barna, s-a aflat in mijlocul protestantilor.

Proteste au mai avut loc si in Cluj-Napoca, Timisoara, Alba Iulia, Constanta, Targu Mures, Oradea, Iasi, Brasov, Craiova, noteaza adevarul.ro.