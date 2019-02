"Domnul presedinte Klaus Iohannis a indicat ca acest dosar trebuie terminat cat mai repede. Laura Codruta Kovesi nu are interes in lungirea dosarului pentru ca trebuie sa isi clarifice chestiunea. Deocamdata am constatat ca doamna Kovesi ii imita perfect pe penali. Cuvantul “penali” a fost introdus de presedintele Iohannis si folosit de Kovesi, fiind cei convocati de procurori. Kovesi convocata a devenit penala si ca orice penal din trecut a invocat abuzul, ca nu are incredere in justitie. A inceput cu chichite avocatesti. A negat orice fapt din dosar. Putem spune ca doamna Kovesi s-a incris perfect in atmosfera statului de drept din Romania", a spus Cristoiu, citat de stiripesurse.ro.

De asemenea, el a tinut sa mentioneze ca in cazul in care s-au purtat negocieri secrete pentru ca fosta sefa a DNA sa fie procuror european, atunci urmeaza sa fie pusa in functie, indiferent de situatia din tara.



"Dar in aceste conditii, au toate sansele euroscepticii sa mai castige 10% la europarlamentare. Salvini, Viktor Orban vor invoca dictatura Bruxelles-ul asupra tarilor componente invocand cazul Romaniei. Din punct de vedere practic si democratic UE trebuie sa tina cont de deciziile unui stat de drept. Nu isi pot permite sa spuna ca nu e stat de drept ca ar trebui sa ne scoata din UE", a completat el.