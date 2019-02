"N-am crezut niciodata ca voi fi nevoit sa apar un procuror, dar nici n-am crezut ca tara mea va fi atat de plina de hoti care vor ajunge sa faca legi prin care sa-si legalizeze hotia si sa inventeze institutii care sa-i ancheteze pe 'dusmanii poporului', adica pe aia care nu-i lasa pe ei sa fure.

Ce i se intampla lui Kovesi ni se poate intampla tuturor", a scris Tudor Chirila pe Facebook.

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in cursul serii de miercuri, a primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul in procedura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european.