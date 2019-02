"Angoasat pan parlament, Livulica il invita pe un copil da presa la baie. Nu cunosc continuarea. Livulica, tata, vin io cu tine la baie. Da’ o sa stai ceva vreme...te antrenez gratis pentru maratonul da la Jilava... sau mai bine Rahova, ca e in teldrum spre tarania ta...", a scris Calinescu pe Facebook.

Dupa ce un jurnalist l-a intrebat pe liderul PSD daca are vreun sentiment de mustrare, intrucat promisiunile electorale nu au fost indeplinite pana acum. Raspunsul lui Dragnea a fost: "Asa se fac interviurile, vii cu mine in baie?".



Acesta nu este primul incident de acest gen. In luna octombrie a anului trecut, Liviu Dragnea a rabufnit dupa ce o jurnalista l-a intrebat despre modificarile votate marti de plenul Senatului la Legea privind corectarea pedepselor si masurilor privative de libertate prin care este permisa aplicarea pedepsei la domiciului pentru anumite categorii de condamnari.

"Si cu ce dracu ma ajuta pe mine, domnisoara, ca sa inteleg si eu? Ca totusi, m-am saturat! In afara de mine mai sunt oameni in tara asta? Pe ei nu-i intrebati? M-am saturat. Inseamna ca orice lege ma favorizeaza pe mine, sunt si eu om si efectuv imi ajunge sa raspund la aceste prostii.

Vorbiti cu hastagul, vorbiti cu Iohannis, sa dea un decret sa ma impuste maine si de poimaine sa puteti discuta ce se intampla in tara asta. Ati ajuns, oameni tineri, sa sustineti securistii, sa sustineti abuzurile in Romania”, a mai spus Dragnea.

Mi-au distrus viata ani de zile. Asta e coruptia din Romania. M-au condamnat fara probe la referendum si in al doilea dosar la fel", a spus Liviu Dragnea, nervos.