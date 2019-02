Daca esti una dintre persoanele care vaneaza reduceri si vrei sa faci niste achizitii noi pentru caminul tau, ar trebui sa faci niste cautari pentru ca s-a dat startul unor campanii cu oferte.

Electronicele si electrocasnicele au discounturi generoase, astfel ca sunt sanse mari sa gasesti si masini de spalat vase ieftine, la preturi avantajoase. Cateva dintre cele mai populare modele sunt cele incorporabile, dar la mare cautare si sunt modelele standard - optiuni de luat in considerare ar fi:

Masina de spalat vase incorporabila Beko DIN25410 cu 14 seturi si 5 programe

Masina de spalat vase incorporabila Studio Casa LS45 F1 cu 10 seturi si 3 programe

Masina de spalat vase Indesit DFG15B10 cu 13 seturi si 5 programe

Parte din clasa energetica A+, 60 cm,dispune de diverse functii care iti vor usura treaba in bucatarie. Are program Quick and Shine pentru curatare vase in 58 de minute, program MINI 30 de minute pentru vesela mai putin murdara si o capacitate de 14 seturi. In plus, dispune de suporti pentru farfurii si de un cos flexibil pentru tacamuri. O poti comanda aici

O investitie mai mica poate fi- se poate integra estetic in mobilier si ocupa putin spatiu pentru un efect vizual armonios. Are capacitate de 10 seturi, doua cosuri si ca optiuni tehnice bifeaza - siguranta copii, protectie inundatie, programe (intensiv, bio/eco, prespalare), indicator sare si terminare program. O poti comanda, la reducere, aici

Cu un ciclu dedicat spalarilor zilnice, care indeparteaza perfect murdaria si depunerile,. Programul Eco este special creat pentru economisire de apa, energie si confera aceleasi rezultate pentru spalare si uscare. In timpul utilizarii se asigura prin sistemele tehnologice avansate (senzor vizual) protectie dar si liniste. Water Stop si sistemul Overflow preintampina problemele care se pot ivi. O poti comanda aici