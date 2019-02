5 stiluri de amenajare potrivite pentru curte si gradina

Exista mai multe stiluri posibile de amenajare a unui spatiu exterior dar, in principal, trebuie tinut seama de unitatea estetica cu restul casei si ambientului. Nu se recomanda amestecul de stiluri.



1. Stilul rustic se caracterizează prin suprafete nefinisate, texturi naturale, culori de pamant, nuante calde, materiale de baza, precum fier, lemn, paie, lut. Se potriveste oricarui interior al carui proprietar este pasionat de lucruri vechi, facute manual, care capata patina frumoasa a timpului.

Stilul rustic aminteste de copilarie si de satele bunicilor nostri, unde toate obiectele casei erau realizate manual cu mult efort.



2. Stilul modern caracterizeaza gradinile urbane, acolo unde o anumita suprafata (sa zicem acoperisul unui bloc sau o terasa mai mare) permite cultivarea catorva plante si amplasarea unui mobilier minimalist de gradina. Cuvantul-cheie este aici „minimalism”. Pentru ca minimalismul este o caracteristica a modernismului in arhitectura si amenajari interioare. Dar atentie, „minimalist” nu inseamna „saracacios”, ci inseamna doar mai putine culori si accent pus mai mult pe texturi, si un minimum de imprimeuri sau pattern-uri. Pardoseala este, de obicei, din lemn fasonat sau beton.

3. Stilul provensal este o derivare a celui rustic si presupune un anumit set de culori ce se regasesc in paleta caselor din Provence, acolo unde se cultiva la scara larga lavanda. Vom regasi asadar in acest stil mult violet cu nuante de ametist sau de violet toscan (mai cald) si tonuri de pamant. O gradina amenajata astfel va contine ghivece cu flori, suporturi pentru acestea, aparent improvizate din vechi biciclete sau o roaba. Stilul provensal este feminin, romantic si calmant. De obicei, acest stil evidenţiază drept pardoseală gresie de exterior cu nuanțe de bej, siena, lemn.



4. Stilul japonez are o adevarata filozofie la baza. Japonezii cred ca o gradina este reflectarea la scara mica a universului, cu toate energiile sale. Asadar, pentru ca universul sa fie prietenos si predictibil, gradina trebuie sa fie impecabil aranjata si intretinuta. Stilul japonez cere efort, pentru ca presupune tunderea frecventa a arboretului din gradina, greblarea aleilor adesea pavate cu nisip sau piatra de rau atent aleasa. Poduri miniaturale, mici helesteie cu crapi aurii, ciresi sau bambusi, toate acestea contribuie la atmosfera extrem orientala a unei gradini japoneze.

5. Stilul francez a cunoscut o adevarata glorie in vremea Regelui Soare cand gradinarul regal avea un statut special si era parte din aristocratie. Pasiunea pentru gradini sofisticate, baroce, cu fantani arteziene si arbusti taiati in forma labirintica (locul de joaca al aristocratilor), flori exotice si atent grupate pe culori s-a perpetuat pana astazi. Cei care dispun de un spatiu generos in fata casei aleg acest stil plin de noblete si de exigenta. Gradinile frantuzesti sunt simetrice, vegetatia creste controlat, nu creste dincolo de o anumita dimensiune, si, in general, totul transmite lux, aristocratie, complexitate si pompa.

Indiferent de stilul ales pentru amenajarea spatiului exterior, accesoriile trebuie sa fie rezistente la intemperii. Masa, scaunele sau șezlongul trebuie sa fie din material specifice mobilierului de exterior, durabile, dar nu cu un pret ridicat.