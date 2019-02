La iesirea de la audieri, Laura Codruta Kovesi care s-a prezentat la Parchetul General in jurul orei 12:40, a mentionat ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspecta. "Nu am comis niciodata, dar niciodata fapte penale", a spus fosta sefa a DNA.

De asemenea, Kovesi a tinut sa precizeze ca a facut doua cereri de recuzare, vizati fiind procurorul de caz si procurorul sef de sectie.

"Acuzatiile pe care le-am vazut in spatiul public, acuzatiile facute de un inculpat dintr-un dosar al DNA sunt pure fabulatii. Am luat la cunostinta de aceasta invinuire. Pot sa va spun urmatoarele: Nu am avut atributii legate de extradarea condamnatului Popa Nicolae. Nu am exercitat niciun act abuziv in legatura cu extradarea pentru ca nu aveam aceste atributii. De extradare s-au ocupat Politia Romana si Ministerul Justitiei. Am depus doua cererei de recuzare, una procurorului de caz, una de recuzare a procurorului sef sectie. Dupa ce mi s-a adus la cunostinta invinuirea, doamna procuror a spus ca imi va comunica raspunsul cererii de recuzare. Motivele sunt cele prevazute in Codul de procedura penala: afectarea impartialitatii", a spus ea, citata de digi24.ro.

Kovesi: Cu siguranta imi va fi afectata candidatura la Parchetul European

"Cu siguranta imi va fi afectata candidatura, dar voi merge mai departe, ma voi prezenta in Parlamentul European asa cum am fost chemata. Mai sunt niste etape de parcurs, le voi parcurge si pe acelea", a aratat Kovesi.

In legatura cu fotografiile pe care Sebastian Ghita pe care le-ar detine si pe care ar viza-o, Kovesi a spus ca a participat doar la evernimente oficiale, ale institutiilor, amintind ca unele imagini ar putea fi falsificate. De asemenea, nu a omis sa mentioneze ca nu a vorbit niciodata cu Sebastian Ghita despre extradarea lui Nicolae Popa.

Kovesi, primita cu flori

La iesirea de la audieri, Kovesi a fost asteptata de mai multi sustinatori, care scandau: ''Codruta, nu uita, noi suntem de partea ta!'', ''PSD - ciuma rosie'', ''Tudorel - demisia'', conform stirileprotv.ro

In egala masura, simpatizantii au pus lalele pe treptele Parchetului General.

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in cursul serii de miercuri, a primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul in procedura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european.

"In ultimele zile, am fost supusa unei campanii de denigrare, probabil plecata din disperarea unora pentru faptul ca am ocupat primul loc in procedura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european. Pot sa va spun ca asta-seara (miercuri - n.r.), dupa ora 8 seara, s-a prezentat un politist la domiciliul meu si am primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a infractiunilor din justitie, in calitate de suspect pentru infractiunea de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Este foarte interesant ca aceasta citatie vine inainte de a merge la Parlamentul European in vederea audierii", a declarat Kovesi, la postul de radio Europa FM.

Kovesi a spus ca nu va renunta la candidatura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european si se va prezenta la Bruxelles in vederea audierii din Parlamentul European