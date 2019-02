Atunci cand petreci mai multe ore in masina, in interes de serviciu sau in calatorii de vacanta, trebuie sa te asiguri ca ai cateva accesorii si gadgeturi auto care sa-ti asigure confortul si siguranta. Mai jos gasesti cateva sugestii cu privire la obiectele care nu ar trebui sa-ti lipseasca din masina cand pornesti la drum lung.

Accesorii si gadgeturi auto

Inainte de orice iesire la drum lung, ar fi bine sa faci curatenie in interiorul masinii, pentru un confort sporit. Pentru asta, poti folosi. Cel pe care ti-l sugeram noi este un aspirator manual cu fir, pentru curatare usoara. Dispune de un sistem de filtrare cu dubla actiune, cu o capacitate a rezervorului de 0,37 litri. Cablul de 5 metri al aspiratorului auto iti permite sa ajungi in orice colt al masinii, in pachet fiind incluse o perie si un accesoriu pentru spatii inguste.

Dupa ce te-ai asigurat de curatenia in masina, ar fi cazul sa iei in considerare si aerul pe care il respiri, mai ales daca petreci mult timp la volan. Pentru a rezolva aceasta problema, ia in calcul un umidificator auto de purificare a aerului. Modelul Rahel Proffesional Car Humidifier genereaza ioni negativi de oxigen, fiind un sterilizator de praf. Acesta face o rotatie la 360 de grade pentru umidificare completa, cu un timp de executie de doua ore in mod automat. Umidificatorul pentru masina are 2 porturi de USB. In plus, el poate fi folosit in masina si acasa, cu un adaptor. Il poti cumpara de aici.

Gadgeturi auto - sisteme de navigatie si camere

este unul dintre gadgeturile auto care nu trebuie sa lipseasca din masina ta, mai ales daca ai un job care presupune ca petreci mult timp in drum sau daca iti plac calatoriile cu masina. PNI L805 are un ecran generos de 5 inci, sensibil la atingere, fiind echipat si cu un stylus, pentru o navigare foarte precisa. Este dotat cu un FM transmitter, pentru transmiterea melodiilor, avand o memorie interna de 8GB, suficienta pentru harti complexe si fisiere multimedia. Sistemul de navigatie este echipat cu un port miniUSB, un slot MicroSD si o mufa jack pentru casti. Gasesti sistemul de navigatie portabil PNI L805 la reducere si poate fi cumparat de aici este un alt gadget auto care ti-ar prinde bine sa il ai in masina. Modelul DVR 2Drive EXECUTIVE are un unghi larg de captare a imaginilor, deci poate fi un martor in caz de accident sau alte evenimente rutiere. Camera auto are o rezolutie de 12 MP si lentile de 40mm super big 6G. Poate functiona in timp ce este alimentata de la incarcatorul auto. Gadgetul auto filmeaza la o rezolutie Full HD si permite filmarea in conditii de iluminare scazuta. Cardul MicroSD de 8GB inclus in pachetul de livrare poate stoca aproximativ 60 minute filmate. Camera auto poate fi cumparata de aici

Si daca esti deja pregatit sa pornesti la drum, trebuie sa te asiguri ca ai si un incarcator auto fast charger, mai ales daca sunteti mai multi in masina si nu esti singurul care poate ramane fara baterie la telefon. Aceste incarcator auto Huawei permite incarcarea simultana a 2 dispozitive, avand inclus un cablu cu conector USB Type-C. Accesoriul auto este compatibil cu orice device USB normal de incarcare sau device USB rapid de incarcare. In plus, incarcatorul auto are protectie impotriva supra-incarcarii, descarcarii in gol si a scurtcircuitarii. Este acum la reducere cu 35% si poate fi cumparat aici.