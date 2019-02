Chiar daca nu ai reusit pana acum sa ii cumperi un cadou de Valentine's Day partenerei de cuplu, indiferent de statutul marital, cu siguranta nu o sa se supere daca faci o comanda azi si ii spui ca urmeaza sa il primeasca in cateva zile. Intre timp, pentru ca am gasit mai multe gadgeturi la reducere, poti profita de banii pe care ii economisesti ca sa ii oferi ceva simbolic.

Cadouri de ziua indragostitilor pentru ea - Foreo Luna mini 2

Periuta de dinti electrica

eBook Kindle

Saltea de masaj cu incalzire si vibratii

Ondulator automat BaByliss Curl Secret

Probabil ca atunci cand vine vorba de cadouri pentru ea, nu ai cum sa dai gres cu un produs cosmetic, de aceea nu are cum sa lipseasca de pe lista noastra de cadouri de Ziua Indragostitilor pentru ea ultimul gadget cosmetic popular in randul femeilor,. Este o perie sonica ce curata pielea in profunzime si indeparteaza pana la 99,5% din murdarie, ulei, celule de piele moarta si reziduuri de machiaj. Foreo Luna reduce debutul acneelor, reduce vizibilitatea porilor si elimina punctele negre. Luna mini 2 are trei zone de curatare si opt intensitati reglabile. Dispozitivul este 100% impermeabil pentru utilizarea in baie sau in dus. Poti comanda dispozitivul de curatare faciala Foreo Luna mini 2 aici. Majoritatea celor care au trecut la spalarea dintilor cu ospun ca nu s-ar mai intoarce niciodata la una normala, iar acest lucru ar putea fi un motiv in plus sa ii cumperi una cadou iubitei tale de Valentine's Day. Si daca tot e Ziua Indragostitilor, poti profita de oferta si sa cumperi la reducere un set din cu 2 periute de dinti electrice Oral-B Vitality Cross Action 2D. Datorita celor 7600 de miscari de oscilatie-rotatie per periaj, aceasta periuta de dinti electrica indeparteaza mai multa placa bacteriana decat o periuta manuala obisnuita. In plus, are cronometru integrat in maner, pentru a asigura timpul de periaj recomandat de medicii dentisti. Setul de periute electrice poate fi comandat aici. Daca perechea ta este pasionata de lectura si devoreaza cartile, ai putea sa-i faci cadou de Ziua Indragostitilor o carte electronica, unde sa-si tina toata biblioteca si sa poate citi orice are chef in acea zi. Un eBook este mai usor decat majoritatea cartilor, ceea ce il face mai confortabil de utilizat. La Kindle, cel mai avansat eBook, pagina are aceeasi stralucire ca orice alt obiect din camera, astfel nu va fi nevoie de nici o adaptare. Are Wi-Fi incorporat care permite descarcarea cartilor in mai putin de 60 secunde, ceea ce o va scuti de mai multe drumuri in librarii. Este gadget mic cantareste numai 205 de grame, asa ca este comod de luat oriunde.Fie ca lucreaza in corporatie sau si-a lansat o afacere si este propriul ei sef, cu siguranta are nevoie de relaxare dupa zi o saptamana sau chiar o zi obositoare. Ce spui daca i-ai cumpara persoanei dragi o saltea de mesaj, de care sa se bucure in confortul casei? Lanaform este o saltea de masaj cu incalzire si vibratii, 5 programe, 3 intensitati, 4 zone de masaj si 10 motoare. Salteaua poate fi folosita pentru intreg corpul. Asadar, daca vrei sa ai grija de sanatatea fizica si mentala a iubitei tale, ca sa fie mereu relaxata, cumpara-i de Ziua Indragostitilor un astfel de cadou. Il poti comanda aici Nu toate femeile au timp sa mearga la coafor ori de cate ori au o ocazie speciala sau pur si simplu vor sa faca o schimbare la infatisare, asa ca un dispozitiv pentru ondularea parului poate fi un cadou bun de Valentine's Day. Ondulatorul BaByliss Curl Secret C1100E este primul ondulator automat, care ii va obtine rapid bucle de lunga durata. Acesta dispune de un selector de temperatura pentru diferite tipuri de par si 3 setari de timp pentru diverse tipuri de bucle. Poti cumpara ondulatorul Babyliss Curl Secret aici.