Reprezentantii PICCJ nu au dorit sa dezvaluie ziua in care aceasta s-a prezentat la Parchet, insa, conform unor surse, audierea lui Carmen Iohannis ar fi avut loc saptamana trecuta, scrie Agerpres.

Initial, dosarul a fost instrumentat de Cristian Lazar, adjunctul sefului Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului General. Ulterior, cauza a fost preluata de un alt procuror, dupa ce lui Lazar i-a expirat mandatul si a plecat la alt parchet.

Carmen Iohannis a fost citata la Parchetul General in noiembrie si in decembrie 2018. In noiembrie, ea le-a transmis procurorilor ca nu se poate prezenta la audieri deoarece il insotea pe seful statului intr-o vizita in Marea Britanie, iar in decembrie i-a anuntat pe procurori ca nu poate ajunge la Parchetul General din cauza unor motive de sanatate.

Carmen Iohannis a fost audiata intr-un dosar deschis in urma unui denunt depus de SC Jurindex Media SR

Prima doamna a fost citata pentru a fi audiata intr-un dosar deschis in urma unui denunt depus de SC Jurindex Media SRL, societatea care administreaza site-ul Lumeajustitiei.ro, reprezentata de jurnalistul Razvan Savaliuc, impotriva presedintelui Klaus Iohannis, a sotiei acestuia, Carmen Iohannis, precum si impotriva notarului Radu Gabriel Bucsa, reclamati pentru savarsirea mai multor infractiuni, printre care abuz in serviciu, fals intelectual, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.

Initial, denuntul a fost inregistrat in luna mai 2018 la DNA, declinat apoi la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si, ulterior, la Parchetul General.

In denuntul depus la Parchet se arata ca familia Iohannis a refuzat sa restituie statului suma de 320.000 de euro, bani proveniti din inchirierea unui imobil din Sibiu care ar fi fost dobandit nelegal. In noiembrie 2015, Curtea de Apel Brasov a decis definitiv anularea unui contract de vanzare-cumparare a unui imobil din Sibiu detinut de Klaus si Carmen Iohannis.