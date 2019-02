Ea a spus ca in urma cu o saptamana a fost anuntata ca exista doua cazuri de infectii cu acinetobacter si a solicitat sprijinul DSP.

"In urma cu o saptamana, un epidemiolog m-a anuntat ca avem doua cazuri de infectii cu acinetobacter multirezistent (care rezista la antibiotic). In acel moment, am solicitat sa vina DSP, dupa ce am vorbit cu colegii mei. Sa vina DSP in Institut ca sa ne consilieze pentru activitati de suport, conform legislatiei Ordinul 101. In momentul in care a inceput ancheta s-a adeverit, am mai primit confirmarea pentru inca o pacienta care era cu infectie cu acinetobacter. In Institutul 'Marius Nasta' se poate pune diagnosticul cu acinetobacter doar la nivelul de specia fara subtipare. Luni dimineata am recoltat probe pentru toti pacientii din Terapie, indiferent daca erau simptomatici sau nu, le-am trimis la Institutul 'Cantacuzino'. Probele sunt la 'Cantacuzino' si acolo se lucreaza nu doar cultura, ci se face stenotipare. (...) Infectiile respiratorii, bronhopneumoniile si pneumoniile pot fi bacteriene, declansate si intretinute de germeni agresivi, dar in acest moment pe noi ne intereseaza sa stabilim daca este vorba despre o infectie cu transmitere nosocomiala, secundara asistentei medicale. De aceea, am solicitat prezenta DSP, pentru ca este o masura obligatorie pe care trebuie sa o faca o unitate sanitara atunci cand exista suspiciuni", a explicat managerul spitalului.

Potrivit acesteia, prima persoana a murit la inceputul saptamanii, iar cea de-a doua joi. Managerul a spus ca in total sunt patru cazuri de infectie cu acinetobacter.



"In ultima saptamana, din pacientii care au intrat in ancheta au decedat doua persoane cu acinetobacter. Nu stiu daca exista legatura intre cazuri sau nu. Din cele trei persoane confirmate initial o persoana este infectata si traieste inca asistata. S-a mai confirmat inca o femeie in aceasta saptamana. In total patru cazuri. (...) O persoana a decedat ieri si alta la inceputul saptamanii", a aratat Mahler.

Nu se mai fac internari in Sectia de Terapie Intensiva

Beatrice Mahler a sustinut ca nosocomialitatea se poate declara peste o saptamana, dupa ce ies rezultatele de la analize.

"Nosocomialitatea se va putea declara peste o saptamana cand vom avea rezultatul. Vom vedea daca exista legatura intre cazuri, daca nu exista legatura intre cazuri", a adaugat ea.

Alte masuri luate de unitatea medicala in acest context sunt: accesul la pacientii din saloanele infectate se face cu echipamentul de protectie; dezinfectia corecta a suprafetelor; revizuirea si instructajul personalului pentru aplicarea corecta a dezinfectiei si a procedurilor de lucru cu pacientii care au infectii; spalatul corect pe maini.