Facebook si Google au fost atentionate printr-o scrisoare publica de senatorul american Adam Schiff cu privire la raspandirea curentului anti-vaccinare prin intermediul platformelor celor doua companii.

Desi senatorul american se refera la pericolele pe care nevaccinarea le poate genera in Statele Unite, acelasi lucru este valabil pentru intreaga lume, inclusiv in Romania existand o apriga dezbatere pe aceasta tema in mediul online, scrie Digi24.

Raspunzand la aceasta interpelare, Facebook spune ca analizeaza in prezent situatia si evalueaza mai multe masuri pe care ar putea sa le ia pentru limita raspandirea curentului anti-vaccinare.

Printre aceste masuri s-ar putea numara, conform oficialilor Facebook, limitarea sau eliminarea completa a acestui tip de continut din recomandarile care apar in diverse sectiuni ale retelei sociale, inclusiv a grupurilor recomandate.

Postarile care indeamna parintii sa nu-si mai vaccineze copiii s-au raspandit in ultima vreme pe Facebook, in special prin intermediul grupurilor de discutii, acolo unde se vehiculeaza foarte multe informatii neadevarate, dar luate in considerare de o parte a utilizatorilor.

Google, care a nu oferit inca un raspuns oficial, a luat deja anumite masuri impotriva manipularilor pe tema vaccinarii. Au fost penalizate unele clipuri de pe YouTube care raspandeau informatii false inclusiv pe tema vaccinarii si diverse alte postari care promiteau leacuri-minune pentru afectiuni foarte grave.