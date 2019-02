"Aici nu vorbim de un om, de obligatia unui cetatean de a se prezenta in fata Justitiei. Chestiunea “Kovesi” are in acest moment alte conotatii, blocarea unui roman de a ocupa o fuctie cheie la nivel european. Aici e vorba de Romania si cum arata in Europa aceasta tara. Atacarea Laurei Codruta Kovesi este un atentat de tip mafiot si are potentialul de a prabusi PSD sub 15%. Populatia o admira, se raporteaza la ea, Laura Codruta Kovesi este un simbol al luptei anticoruptie. Romanii vor simti mai mult decat oricand ca sunt luati de fraieri si nu vor tolera asta. PSD a trecut linia rosie. PSD tocmai si-a semnat implozia. Parlamentul european, statele din consiliul UE vor sanctiona dur terorismul asupra celei care a fost laudata, aparata, premieata in intreaga lume pentru activitatea ei.

Ce a facut PSD acum este o dovada ca nici statele GRECO, nici Comisia de la Venetia, nici rapoartele MCV nu erau niste aberatii. Prin citarea Laurei Codruta Kovesi, PSD sfideaza, pur si simplu, Comisia Europeana. Care e miza? Blocarea Laurei Kovesi, care ar gestiona anchetele asupra folosirii banilor europeni. Un act de razbunare, totodata. Tararea lui Kovesi intr-un asemenea dosar e o dovada ca grupul infractional din PSD avea si are ceva de ascuns si se apara. Daca Kovesi nu ar fi periculoasa, nu ar actiona impotriva ei in continuare. S-ar fi multumit cu mazilirea de la DNA. Dar e in continuare periculoasa. Investigarea cheltuirii banilor europeni nu trebuie facuta, asta vor ei sa blocheze. Pretextul, faptele discutabile, chiar reprobabile ale catorva procurori care si-au depasit mandatul, care s-au crezut mici Dumnezei, este prea cusut cu ata alba. Cine a gresit, sa plateasca! Dar sa nu confundam lucrurile! Candidatura doamnei Kovesi, sustinerea de care se bucura in randul colegilor europeni e onoranta pentru Romania. Aici nici macar nu mai este vorba strict de Kovesi, e vorba de Romania", a spus Rares Bogdan, citat de stiripesurse.ro.