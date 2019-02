Studiul ofera informatii cu privire la modul in care daunele produse de senescenta - un proces care are un rol cheie in afectiunile provocate de imbatranire - ar putea fi controlate sau prevenite.

Oamenii de stiinta sustin ca aceasta descoperire ar putea fi relevanta in cazul afectiunilor asociate varstei, precum cancerul si diabetul, insa au atras atentia ca este nevoie de cercetari suplimentare in acest sens.

''Aceste descoperiri ne ofera informatii mult mai clare legate de modul in care senescenta provoaca deteriorare celulara'', a explicat autoarea principala a studiului, Wendy Bickmore, de la Universitatea din Edinburgh.

''Desi ne aflam la o oarecare distanta de posibilitatea de a stopa daunele produse de procesul de imbatranire, speram ca acest avans va deschide noi cai catre explorarea modului in care am putea incetini o parte din prejudiciul creat de senescenta. Acest lucru ar putea avea relevanta pentru numeroase afectiuni care ne afecteaza pe masura ce imbatranim'', a adaugat cercetatoarea.

Pe parcursul senescentei, celulele inceteaza sa se mai divida astfel incat pot fi benefice in asistarea vindecarii ranilor si prevenirea dezvoltarii excesive. Insa unele aspecte ale acestui proces sunt daunatoare si pot conduce la afectarea tesuturilor si deteriorarea sanatatii celulare, ceea ce se reflecta in afectiunile asociate cu varsta inaintata, scrie Agerpres.

Cercetatorii au demonstrat ca prin manipularea porilor nucleari ai unei celule se poate preveni declansarea acestor efecte daunatoare. Potrivit acestora, studiul face lumina in ceea ce priveste mecanismele fundamentale ale celulei si pot fi valoroase pentru intelegerea imbatranirii celulare.