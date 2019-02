Firmele care adminstreaza aplicatia Uber in municipiul Cluj au pierdut un proces intentat de mai multi taximetristi din oras.

Conform motivarii sentintei de la Cluj, reprezentantii Uber au sustinut in instanta ca ei nu activeaza in domeniul transportului de persoane ci "prin intermediul aplicatiei sale, pune la dispozitia utilizatorilor (beneficiar si furnizori) o platforma IT ce pune in legatura persoane ce doresc sa se deplaseze".

"Eventualele incalcari ale legislatiei ce reglementeaza domeniul transportului public de catre furnizorii Uber, pot fi analizate ca practici comerciale ale paratelor care contravin uzantelor cinstite si principiului general al bunei-credinte si care produc sau pot produce pagube oricaror participanti la piata, in conditiile in care Uber incaseaza contravaloarea transportului si retine o parte insemnata din aceasta, cu titlu de taxa de utilizare a aplicatiei, virand diferenta soferului/ societatii in cadrul careia activeaza acesta", au precizat judecatorii de la Cluj, potrivit Adevarul.ro.

Sentinta de la Cluj nu este definitiva si a fost atacata cu recurs.