"Doamna procuror sef DNA, in decursul timpului, nu a crezut in nicio coincidenta, nici ce s-a intamplat in Prahova, nici ce s-a intamplat in Satu Mare, in Arges, in Brasov, dar iata ca i-a venit randul sa spuna despre toate mizeriile pe care le-a acoperit timp de mai multi ani. O sa aiba multe surprize, pentru ca eu cred ca vor fi foarte multi denuntatori in aceasta perioada care au colaborat cu dansa intr-un fel sau altul, santajati sau pusi sa spuna o multime de mizerii si cred ca de data asta acesti denuntatori, din ce stiu eu, vor spune. Eu cred ca doamna va avea o viata foarte grea incepand de maine, eu sper ca procurorii care sunt onesti si care trebuie sa isi faca treaba la aceasta sectie de procurori, sectie la care dansa s-a opus in permanenta, cred ca aceasta sectie isi va face treaba si toti procurorii care au abuzat sau nu au respectat legea sau nu si-au facut deontologia profesionala si nu au probat in niciun fel de dosar, ci au primit comenzi sa faca dosare oamenilor care au fost nevinovati, vor raspunde. Eu cred ca dansa va fi pusa sub acuzare incepand de maine si va trebui sa raspunda pentru toate capetele de acuzare care i se aduc”, a spus joi Radulescu la Palatul Parlamentului, relateaza Agerpres.

Radulescu: Ce vor spune domnul Timmermans si domnul Juncker daca Kovesi va fi acuzata?

El a mentionat ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa se retraga din competitia pentru functia de procuror european pentru ca “dezonoreaza tara si Guvernul Romaniei”.

“Cred ca de data asta europenii cei mai vigurosi, care comentau vizavi de modificarile legilor Justitiei pe care le facea Parlamentul, domnul Timmermans si domnul Juncker, sa vad care vor fi reactiile celor mai rai adversari ai PSD si ai politicii facute de PSD ce vor spune in momentul in care doamna Kovesi se afla in situatia asta, sau ce vor spune daca ea va fi acuzata, daca va incepe urmarirea penala. (...) Pe cine reprezinta doamna Kovesi, cine a sustinut-o pe doamna Kovesi pentru functia de procuror european, ca noi nu stim? Eu cred si eu stiu ca aceasta propunere trebuia sustinuta de Guvern si trebuia sa o faca Guvernul Romaniei sau Parchetul General, dar dupa ce avea o discutie si cu Guvernul. Eu nu imi amintesc ca doamna Kovesi sa fi avut sustinerea Guvernului”, a afirmat Catalin Radulescu.

El a spus ca Kovesi a eludat una din conditiile de participare pentru functia de procuror european, care spune ca era obligatoriu sa fi facut timp de cinci ani dosare pe fonduri europene.

“Nu a facut niciodata dosare pe fonduri europene. (...) Cred ca acolo doamna Kovesi a ajuns ca un fel de recunoastere a presedintelui Iohannis, pentru ce a facut impotriva PSD si a oamenilor, in general. Eu sunt convins ca asta e un lobby facut de presedintele Romaniei pentru dansa. In Europa, fata de Romania, exista lobby, acolo se face lobby si este legal, in Romania lobby nu este legal si se cheama trafic de influenta”, a mentionat el.

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in cursul serii de miercuri, a primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul in procedura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european.