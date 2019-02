Femeia de 33 ani, din Galati, a solicitat anul trecut, unui birou autorizat, traducerea si legalizarea mai multor documente, printre care si diploma de licenta respectiva, dar reprezentantii biroului au avut suspiciuni privind autenticitatea documentelor si au sesizat politia.

"Sesizarea a fost facuta in septembrie 2018 de un reprezentant al unui birou de traduceri legalizate din municipiul Galati, birou la care s-ar fi prezentat o femeie de 33 de ani din municipiu si ar fi solicitat traducerea mai multor documente, printre care o diploma de licenta eliberata de o facultate de medicina din cadrul unei universitati bucurestene. Avand suspiciuni asupra autenticitatii diplomei, biroul respectiv a sesizat politia. In urma sesizarii, politistii au intocmit dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, dosar in care a fost dispusa inceperea urmaririi penale in rem, in care se efectueaza cercetari sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati", a precizat Gabriela Costin, scrie Agerpres.

Conform unor surse judiciare, intre documentele suspectate a fi falsificate s-ar afla si o adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor Galati, prin care se atesta ca titulara diplomei este medic cu drepturi depline.

Vicepresedintele Colegiul Medicilor Galati, Mihai Polinschi, a declarat ca asociatia nu a eliberat un astfel de document pe numele persoanei implicate.

"La nivelul Colegiului Medicilor din judetul Galati s-au verificat bazele de date ale medicilor, atat baza veche, cat si baza noua, si nu figureaza nicio persoana cu numele mentionat, deci de la noi nu s-au eliberat nici copii, nici adeverinte de libera practica. S-au verificat si celelalte arhive cu privire la eliberarea altor adeverinte sau a altor acte pe acest nume si nu exista nicio inregistrare pe acest nume. Probabil ca documentul prezentat si care am inteles ca ar fi cu antetul Colegiului Medicilor Galati este un fals. Diplomele sunt mai greu de falsificat, dar o adeverinta este mai usor de falsificat, avand in vedere ca nu are decat un antet, o stampila si o semnatura. Este prima data cand auzim despre aceasta ancheta, probabil ca urmeaza sa ne contacteze si sa eliberam o hartie oficiala", a spus Polinschi.