In timp ce somnul contribuie la stimularea mecanismului de aparare al organismului, stresul cronic il vulnerabilizeaza in fata afectiunilor, potrivit studiului publicat in Journal of Experimental Medicine.

Echipa de cercetatori din Germania a analizat un grup de proteine de aderenta numite integrine, eliberate de celulele T, un element cheie al sistemului imunitar.



Integrinele permit celulelor T sa adere la o tinta, cum ar fi o celula infectata de un virus daunator, si sa o elimine.

Celulele T prelevate de la voluntari odihniti au prezentat un nivel semnificativ mai ridicat de activare a integrinei in comparatie cu participantii la studiu care nu dormisera noaptea precedenta, au explicat oamenii de stiinta.

Aceasta diferenta ar putea fi explicata prin reducerea nivelurilor adrenalinei si prostaglandinei in timpul somnului. In cadrul testelor, ambii hormoni au suprimat activarea integrinei, scrie Agerpres.

''Constatarile noastre demonstreaza ca somnul are potentialul de a spori eficienta raspunsurilor celulelor T, deosebit de relevante in contextul cresterii prevalentei tulburarilor de somn si a afectiunilor caracterizate de somnul deficitar, precum depresia, stresul cronic, imbatranirea si munca in ture'', a declarat dr. Luciana Besedovsky, membra a echipei de cercetatori de la Universitatea Tubingen.

Mai multi hormoni, printre care se numara cei care suprima activarea integrinei, sunt cunoscuti pentru asocierea cu cancerul, malaria, hipoxia si stresul, potrivit cercetatorilor.

''Prin urmare, aceasta cale ar putea contribui la suprimarea imunitara asociata cu aceste patologii'', a adaugat la randul sau dr. Stoyan Dimitrov, din cadrul aceleiasi universitati, coautor al cercetarii.

Studiul ar putea contribui la dezvoltarea unor noi terapii pentru imbunatatirea activitatii celulelor T, fundamentale in raspunsul imunitar.

Descoperirea ar putea fi utila in special in imunoterapia contra cancerului, ce implica stimularea celulelor T sa atace si sa distruga celulele canceroase, au precizat cercetatorii.