Ilie Nastase va munci in folosul comunitatii, dupa ce a recunoscut acuzatiile care ii erau aduse

Fostul tenismen Ilie Nastase va fi nevoit sa munceasca in folosul comunitatii, dupa ce a recunoscut acuzatiile in procesul in care era acuzat de refuzul de a se supune la recoltarea de probe biologice si conducerea unui vehicul pe drumurile publice, in ciuda faotului ca avea permisul suspendat.