In urma investigarii circumstantelor producerii accidentului, I.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. a stabilit ca in timpul pozarii ilegale de catre un agent economic a unui cablul de fibra optica pe pilonii retelei de distributie a energiei electrice, victima utiliza o greutate legata de cablu pentru aruncarea acestuia peste arbori, scrie Adevarul.ro.

Bucata de cablu cu greutatea atasata la capat a intersectat conductorul electric al LEA de 10 kV ce se afla sub tensiune. In momentul in care a luat in mana cablul de fibra optica, care era in contact cu conductorul electric, barbatul a fost electrocutata mortal. Decesul barbatului a fost confirmat de o echipa a ambulantei ajunsa la fata locului.

Cauzele ce au condus la incident sunt multiple: interventia neautorizata in zona de protectie a retelelor electrice, nerespectarea distantei admisibile pana la partile conductoare ale instalatiei electrice aflate sub tensiune, aruncarea unor obiecte straine in apropiere de LEA si neconstientizarea de catre victima a pericolului ce-l prezinta instalatia electrica si a particularitatilor specifice de risc ale curentului electric.