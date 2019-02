"1. Proteste masive.

2. Anticipate.



Stiu, constiinta multor romani a amortit, iar – logistic – opozitia la tavalugul pesedist este inca fragila, are nevoie de timp pentru a se structura, pentru a face fata, rational si eficace, atacurilor brutale si repetate (cazul Justitiei, al Bancii Nationale ori aservirea presei sunt doar cateva exemple vizibile, varful icebergului).

Dar, oameni buni, in ritmul in care evolueaza lucrurile, peste doi ani nu vom mai avea alegeri libere. Mai exact: mecanismul lor de organizare va fi intr-atat de distorsionat (chiar pastrand aparentele legalitatii), incat vor ajunge sa ingenuncheze toate institutiile Statului. Toate. Dupa care, in modul cel mai firesc, vor trece la anihilarea vocilor credibile din opozitie si din societatea civila.



Ritmul disperarii este mai periculos decat oricare altul: un om care se agata de putere cu orice pret, prin orice mijloace, constitutionale sau nu, direct ori prin interpusi, un om disperat, care stie ca – pierzand puterea – are totul de pierdut, este infinit mai primejdios, diabolic in decizii, decat unul care nu se afla la putere, unul care nu are, in maini, carma tarii.

Treziti-va, oameni buni!

Si eu sunt dintre cei care cred ca binele invinge. Am vazut insa prea multe victorii amare ori tardive, intr-o viata de om, pentru a ma amagi cu acest firicel de speranta si pentru a dormi linistit", a scris Mihai Sora pe Facebook.