"Este un dosar ca urmare a plangerii lui Sebastian Ghita din decembrie 2018. E o ancheta in desfasurare, nu am cum sa comentez. Din punctul meu de vedere, eu nu pot sa va spun decat ca este o ancheta in curs de desfasurare, unde se vor respecta toate drepturile si libertatile tuturor persoanelor, demnitatea persoanelor cercetate si in primul si in primul rand se va respecta legea", a spus Adina Florea, citata de adevarul.ro.

Chestionata ce se va intampla daca fosta sefa a DNA nu se prezinta vineri la audieri, Florea a raspuns: "Exista masuri procesuale, acelea referitoare la modalitatile de citare si la aducerea persoanei cercetate".

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca, in cursul serii de miercuri, a primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul in procedura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european.