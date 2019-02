"Nu vom accepta sa ne intoarcem in bezna dictaturii!

Liviu Dragnea a apasat pe un buton si 'noua' justitie, cea facuta de modificarile impuse in Parlament, a executat. Laura Codruta Kovesi a fost citata fix in ziua cand trebuie sa ajunga in Parlamentul European sa-si sustina candidatura pentru functia de procuror-sef european.

Se indoieste cineva ca aceasta nemernicie este facuta la ordinul lui Liviu Dragnea? O numire a Codrutei Kovesi in functia de procuror-sef european ar inseamna sfarsitul retoricii urii pentru Dragnea, Toader, Tariceanu si acolitii lor. Nimeni nu i-ar mai crede. O numire a ei practic ar fi confirmarea faptului ca de doi ani niste infractori au confiscat Romania. Orice cetatean s-ar intreba legitim si firesc cum mama naibii toata Europa e proasta si doar Dragnea are dreptate.

Dragi prieteni, asa va arata Romania daca Dragnea si PSD reusesc sa-si duca planul pana la capat. Poate ca pana acum, toata discutia despre derapajele dictatoriale ale lui Dragnea pareau o discutie politica, un titlu de presa.

Decizia de astazi este echivalentul unei executii politice cat se poate de reale. Si pentru aceia dintre noi care am trait anii dictaturii comuniste, este o intoarcere brutala in trecut.

Astazi, cand Romania este membra a Uniunii Europene, NATO, in Romania exista forte politice care isi doresc sa ne intoarca in dictatura. NU este o dictatura comunista. Este o dictatura a penalilor.

Daca Dragnea, Toader si Tariceanu, PSD - ALDE castiga acest razboi pe care l-au declarat statului de drept, epoca masinilor negre si a dosarelor inventate va reveni in Romania.

#FaraPenali devine o chestiune de supravietuire nationala a noastra ca tara"