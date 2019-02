"Incercarea de intimidare si discreditare a Laurei Codruta Kovesi este o actiune de compromitere publica specifica actualei puteri. Liderii PSD-ALDE nu doresc ca fosta sefa a DNA sa ajunga procuror-sef european si folosesc toata masinaria de manipulare si de presiune, dar si institutiile subordonate politic, pentru a stopa chiar si fizic aceasta numire pe ultima suta de metri.

Asa au procedat cu toti cei care li se opun si e momentul sa intelegem ca situatia se va inrautati cu cat ne apropiem de campania electorala.

Punerea sub acuzare a Laurei Codruta Kovesi de catre Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie este o dovada ca au construit mecanismele necesare pentru a supune Justitia intereselor acestei retele clientelare de putere.

Au puterea sa faca tot ceea ce vor daca nu ne opunem energic. Nu uitati tot ce au facut, nu uitati ca au blocat DNA si intregul sistem de justitie, nu uitati de 10 august. Nu uitati ca au inarmat Jandarmeria cu munitie de razboi. Vor fi tot mai dezlantuiti si vor distruge tot ce a mai ramas de distrus in tara asta, vor nimici institutii si persoane, doar ca sa credem ca niciunul dintre noi nu e mai bun si ca tot ce meritam este sa traim in mizeria morala pe care o vand impachetata in sinistra fictiune numita 'program de guvernare'.

Este de datoria noastra sa reactionam si sa schimbam Romania in bine, stand alaturi de oamenii care incearca sa ramana drepti si curajosi in fata grupului infractional al lui Dragnea.

Romania nu o sa se prabuseasca, pentru ca romanii nu vor accepta sa li se fure din nou tara!", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.