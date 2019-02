"Am intrebat-o pe doamna Kovesi in direct, acum vreo doi ani, intr-un interviu, daca se teme pentru viata ei in exercitarea functiei si mi-a raspuns ca nu. Iar eu i-am replicat ca eu m-as teme. Ce vedem acum este un act de terorism profesional la adresa doamnei Kovesi. Ca sa nu spun de asasinat profesional. Nu de acum, de mult, se incearca, dupa ce s-a reusit inlaturarea din fruntea DNA, se incearca impiedicarea ei sa-si mai exercite meseria. Fie in Romania, fie la Bruxelles.

Ce n-au reusit Tudorel Toader prin scrisoarea catre ministri, precum si trimisii PSD la Bruxelles cu denunturile, cu parele cu 18 dosare, cei care in clipa de fata se afla la putere, aceasta haita de rechini care conduce Romania, au ajuns la concluzia ca nu e de ajuns si au recurs la acest procedeu care si pentru un oligofren, exista si oligofreni in Romania, pana si pentru o astfel de persoana este evident, asa cum a spus si doamna Kovesi, este un dosar fantasmagoric. (...)

In legatura cu Bruxelles, eu refuz sa cred ca vor lua in considare asa ceva. E o actiune disperata. E pe fata, nu mai au nicio jena. Ii trimiti ofierul de politie seara, cand se pregateste sa plece la Bruxelles", a precizat Cristian Tudor Popescu la Digi24.