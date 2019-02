"In ultimele zile, am fost supusa unei campanii de denigrare, probabil plecata din disperarea unora pentru faptul ca am ocupat primul loc in procedura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european. Pot sa va spun ca asta-seara (miercuri - n.r.), dupa ora 8 seara, s-a prezentat un politist la domiciliul meu si am primit o citatie din partea Sectiei de Investigare a infractiunilor din justitie, in calitate de suspect pentru infractiunea de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Este foarte interesant ca aceasta citatie vine inainte de a merge la Parlamentul European in vederea audierii", a declarat Kovesi, la postul de radio Europa FM.

Kovesi a spus ca nu va renunta la candidatura pentru ocuparea functiei de procuror-sef european si se va prezenta la Bruxelles in vederea audierii din Parlamentul European, scrie Agerpres.

Kovesi: Voi explica ca sunt nevinovata

, a subliniat Kovesi.

Fostul procuror-sef al DNA a explicat ca miercuri a depus la instanta suprema o cerere de amanare pentru un proces care urma sa aiba termen luni, iar la aceasta a anexat si biletul de avion din care rezulta ca vineri urma sa plece din tara, la Bruxelles.



"La nici cateva ore dupa ce am depus aceasta cerere (...), am primit aceasta citatie. Este evident ca prin aceasta metoda se incearca oprirea mea in aceasta procedura, se incearca, chiar si prin abuzuri, sa nu ocup aceasta functie, pentru care totusi am sanse, pentru ca sunt candidatul care s-a situat pe primul loc", a afirmat Kovesi.

Ea a mentionat ca faptele de care este acuzata urmeaza sa ii fie aduse la cunostinta, insa a spus ca banuieste ca este vorba despre dosarul in care s-a reclamat ca ar fi fost implicata in aducerea lui Popa Nicolae in tara. Kovesi a adaugat ca "este o mare minciuna" si ca este o ancheta deschisa din 2017, iar exact cu o saptamana inainte de audierea sa in Parlamentul European a primit citatie sa fie prezenta exact in ziua in care trebuia sa plece si sa se prezinte la Bruxelles in aceasta procedura.

Kovesi: Va fi o problema de imagine

, a apreciat Kovesi.

Ea a adaugat ca nu vede unde este urgenta pentru a fi chemata inainte de a se prezenta la aceasta procedura de la Bruxelles.



"Sigur ca acest lucru poate sa imi afecteze in mod serios candidatura. (...). Cred ca aceasta incepere de urmarire penala a fost facuta pentru a fi discreditata, pentru a fi impiedicata sa ocup aceasta functie, cu toate ca, in urma procedurii, competentele mele profesionale au fost apreciate. (...) Am prima sansa in aceasta procedura. Sigur ca inceperea urmaririi penale s-a facut pentru a ma bloca in aceasta procedura si nicidecum pentru a se afla adevarul", a conchis Laura Codruta Kovesi.