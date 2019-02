Tanara de 30 de ani s-a intors la inceputul lunii februarie din Germania, iar pe 7 februarie a intrat in travaliu, la domiciului ei din comuna Falciu (judetul Vaslui). A sunat la 112 si a fost transportata cu ambulanta la spitalul "Elena Beldiman" din Barlad, unde a fost preluata de un medic ginecolog. Doctorul a constatat insa ca femeia nu este gravida, cu atat mai putin in travaliu. Convinsa ca trebuie sa nasca, tanara le-a spus cadrelor medicale ca are o "sarcina ascunsa" si ca a fost monitorizata de medicii din Germania, care au confirmat sarcina.

Pentru clarificari, medicii din Barlad i-au facut un set complet de investigatii si teste de sarcina, toate aratand acelasi lucru: nu exista sarcina.

"Am ajuns in tara, venind din Germania, pe data de 5 februarie. Acolo am fost la doctor peste tot, cu dureri de spate si mi s-a spus ca sunt insarcinatã, dar ca am uter septat si copilul nu se vede. Eu le-am spus ca am mai avut aceasta problema la primul copil, in 2011, cand am fost la fel, insarcinatã si am fost dusa la spital sa nasc, iar la control nu s-a vazut copilul. Mi s-a spus ca am chist si m-au operat ca sa-mi scoata chistul si cand colo era un copil, o fetita de 3,4 kilograme.(...) Pe 7 februarie am inceput sã am contractii si am venit la spital la Barlad cu ambulanta. Copilul msca, aveam contractii! M-au dus in sala de nasteri, m-au tinut doua ore in sala de travaliu, mi-au zis ca am uterul fisurat si membranele rupte. Dupã ce au ascultat inima copilului, au zis cã bate, dar m-au dus in salon la ginecologie. A venit apoi doamna doctor Boca, mi-a fãcut si ea tot felul de teste, dar mi s-a spus cã nu sunt gravidã, ci balonata!”, a declarat Andreea T. pentru vremeanoua.ro.

Medic: Pacienta are sarcina inchipuita

Intr-un final, pacienta a fost nevoita sa plece acasa, deoarece medicii au refuzat sa "o opereze"., a explicat medicul Adina Boca, de la Spitalul Municipal de Urgenta Barlad, pentru sursa citata.

Miercuri, 13 februarie, femeia de 30 de ani a plecat la o clinica din Bucuresti pentru cere ajutorul medicilor de acolo, convinsa fiind ca ea urmeaza sa nasca.