Daca nu esti printre cei care considera ca sarbatoarea iubirii este una pur comerciala si iti place sa cumperi cadouri de Ziua Indragostitilor pentru el, este aproape imposibil sa dai gres cu niste gadgeturi, mai ales ca acum totul se invarte in jurul tehnologiei. Chiar daca suntem deja in ajun de Ziua Indragostitilor si nu vei primi cadoul la timp, profita de faptul ca gasesti aceste gadgeturi la reducere, asa ca poti organiza o cina romantica, iar cadoul vine mai tarziu.

Boxa inteligenta Google Home mini

Consola Sony Playstation Classic

Bratara de fitness Fitbit Charge 3

Drona iDrone

Google Home Mini este un dispozitiv compact si multifunctional. Il poate folosi pentru a asculta muzica si, in acelasi timp, se poate bucura de un asistent personal performant, care il va tine la curent cu ultimele stiri, prognoza meteo si ii va aminti de intalnirile programate. Cu Google Home mini poti sa setezi o alarma, sa pui muzica sau inchizi lumina inainte de somn. Compatibila cu Chromecast, Nest si Philips Hue, poate sa puna continut direct pe televizor sau sa schimbe temperatura de la termostat. In plus, datorita faptului ca Google este cel mai mare motor de cautare din lume, boxa inteligenta Google Home Mini poate raspunde prompt la orice comanda. O cumperi de aici, redusa cu 19% Multi tineri prefera ca dupa o zi de munca sa se relaxeze acasa, asa ca aceasta consola poate fi trecuta cu usurinta pe lista de cadouri de Ziua Indragostitilor pentru el. Consola Sony Playstation Classic a fost una dintre cele mai dispozitive din categoria sa in 2018. Aceasta este dotata cu doua controlere cu fir, un cablu HDMI pentru conectarea la televizor, plus un card de memorie virtuala pentru a-si salva aventurile in timp ce schimba jocurile. In plus, vine la pachet cu cele 20 de jocuri originale disponibile pe mini-consola PlayStation Classic, printre care Metal Gear Solid, Grand Theft Auto si Resident Evil Director's Cut. Consola Sony PlayStation Classic este acum la reducere cu 40% si o poti cumpara de aici Fitbit Charge 3, cel mai performant model de bratara inteligenta din familia de produse Charge de pana acum. Bratara monitorizeaza peste 15 tipuri de exercitii ce pot fi setate in functie de obiectivele fiecarui utilizator si ofera o autonomie extinsa a bateriei de pana la 7 zile. Charge 3 are rezistenta la apa pana la 50 de metri. In plus, Fitbit a introdus si monitorizarea stagiilor de somn. Daca te convinge ca este o alegere buna pentru a fi pusa pe lista de cadouri de Ziua Indragostitilor pentru el, poti comanda bratara aic i.Partenerul tau este pasionat de calatorii, ii place sa experimenteze cu noi gadgeturi de filmare si crezi ca va aprecia un astfel de cadou, atunci iDrone nu trebuie sa fie printre optiunile tale de cadouri de Ziua Indragostitilor pentru el. Drona poate fi controlata cu telecomanda, aceasta filmeaza si transmite imaginea live pe telefon prin Wifi. Este simplu de utilizat, intrucat decolarea si aterizarea se face automat, doar prin apasarea unui buton. iDrone este dotata cu o camera video care filmeaza si face poze spectaculoase de la inaltime si transmite imagini in timp real pe telefon, avand o raza de actiune de pana la 50 de metri. O gasesti redusa cu 25% si poate fi comandata aici