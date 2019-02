Cercetarea de specialitate arata ca, desi companiile investesc sute de mii de euro in proiecte de CSR, la nivel national, proiectele de implicare in societate ale companiilor raman un subiect putin dezbatut, iar in acest sens unu din patru romani afirma ca nu cunoaste vreo astfel de initiativa.

In topul celor mai cunoscute companii care au derulat campanii de implicare sociala se afla Kaufland Romania, urmata de Vodafone, Telekom, OMV Petrom, Avon si E.ON, scrie Agerpres.

Majoritatea proiectelor de CSR vizeaza domenii precum mediu si educatie, in timp ce mai putin cunoscute sunt proiectele de donatii pentru imbunatatirea spitalelor din Romania.

23% din totalul campaniilor de responsabilitate sociala sunt pe domeniul mediu

Apoi urmeaza proiectele care isi propun sa imbunatateasca educatia din Romania (11%), iar apoi cele cu aria de interes in ajutorarea copiilor. Pe locul 4 sunt mentionate proiecte ce au ca scop preventia cancerului, in timp ce pe locul 5 se situeaza proiectele de combatere a saraciei.

Sportul si nutritia ocupa pozitia 6 printre campaniile de CSR ce promoveaza un stil de viata sanatos. De asemenea, pe locul 7 se afla campaniile de donatii ce au in prim plan imbunatatirea spitalelor din Romania.

Studiul de specialitate a investigat care sunt cele mai cunoscute campanii de CSR (responsabilitate sociala corporativa) din tara noastra si cu ce companii asociaza romanii astfel de proiecte.

Datele au fost colectate in perioada 7 - 13 noiembrie 2018 din randul a 1.005 respondenti cu varste de peste 18 ani. Metoda de cercetare folosita este CAWI, chestionar standardizat aplicat online persoanelor selectate aleator, esantionare reprezentativa la nivel national urban. Eroarea de esantionare este de 3%.