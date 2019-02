Magazinul specializat in comercializarea de bere artizanala romaneasca va fi amplasat la etajul 1 al complexului si va fi deschis zilnic, in intervalul 9.00-21.00.

"Am decis sa deschidem al doilea magazin al nostru pentru a aduce și mai aproape de consumatori berea artizanala romaneasca. Primul magazin, lansat in vara anului trecut, s-a dovedit a fi un succes chiar mai mare decat anticipam initial si astfel am decis sa investim in expansiunea conceptului. Cum in retail cel mai mult conteaza amplasarea, faptul ca suntem prezenti intr-un proiect precum Agora Floreasca ne-a ajutat enorm in această decizie”, a declarat Adina Mugescu, Director General și co-fondator al companiei VP Craft Industries SRL.

In magazinul din Agora Floreasca se vor regasi peste 150 de varietati de bere artizanala romaneasca, de la micro-berarii din Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Sibiu sau Buzau, precum si cidru artizanal din Salaj sau Arges. In plus, la raft vor fi si articole de colectie, precum pahare, postere, caciuli sau alte produse inscriptionate cu insemnele producatorilor. Ca o noutate, iubitorii de bere vor putea cumpara si gustari artizanale, fabricate in Romania – chipsuri, grisine, crackers sau popcorn. Totodata, magazinul va avea si o zona pentru degustari de bere, cu 16 locuri, unde pasionatii de bere pot sta.

"Ne dorim sa oferim o experienta completa celor care ne trec pragul. In acest moment, suntem destinatia cu cea mai mare varietate de bere artizanala din Romania, iar acest lucru ne-a plasat rapid în preferintele consumatorilor. Ne dorim in permanenta sa extindem numarul de beri aflate la raft, mai ales ca anul trecut s-au lansat peste 10 branduri de bere pe plan local. Cele aproape 40 de micro-berarii au lansat peste 160 de etichete noi pe parcursul lui 2018", a declarat Andreea Sararu, co-fondator al The Beer Institute.

Noul magazin The Beer Institute isi propune sa devina un punct central de atractie pentru toti iubitorii de bere artizanala prin:

organizarea de evenimente (lansari de beri noi, intalniri ale producatorilor si pasionatilor de bere artizanala, concursuri pentru amatori, etc.);

sesiuni de degustari de bere – unde sunt detaliate procesul de fabricatie, ingredientele, povestea fiecarei beri, etc.;

furnizarea de bere artizanala pentru evenimente private și corporate;

educarea continua a consumatorilor

Investitia in deschiderea noului magazin The Beer Institute din Agora Floreasca a fost de aprioximativ 35.000 de euro si provine din surse proprii, finantare bancara si din reinvestirea profitului companiei. In plus, in perioada octombrie-noiembrie 2018, compania a desfasurat campania "Mana de la mana pentru o bere buna la indemana” prin care a strans aproape 10.000 de euro de la iubitorii de bere din Bucuresti.

Noul magazin The Beer Institute va fi amplasat în zona centrală a Capitalei, pe Calea Floreasca, nr. 111-113. Au pus umărul la realizarea acestui concept SOCUCU (concept de arhitectură), Kaustik (mobilier și decorațiuni), Exal Construct (finisaje interioare), Electric Eco-Instal (instalații electrice) și IT Alarm (sistem supraveghere și sonorizare).