In ciuda accidentarii si a repausului recomandat de medici, Costin Gheorghe nu a stat pe tusa si a decis sa intre in joc, pentru a-si ajuta echipa in unul dintre cele mai importante jocuri ale saptamanii de la “Exatlon”, reusind sa aduca puncte valoroase.



“Starea mea de sanatate nu este tocmai buna, tocmai am fost anuntat de medici ca ar trebui sa fac o pauza de cinci zile, dar voi risca. Nu vreau sa imi gasesc un alibi din accidentarea mea, stiu ca acesta este un joc de eliminare, este cea mai importanta zi si vreau sa intru pe traseu”, a spus Costin Gheorghe.

Vladimir Draghia, antrenorul echipei rosii a contestat vehement decizia lui Costin Gheorghe de a intra pe traseu, insa i-a respectat dorinta sportivului de a juca si a-si ajuta echipa in jocul de protectie.

“In primul rand, trebuie sa zic ca nu mi se pare o decizie deloc inteleapta cea pe care tocmai a luat-o Costin. Asa cum a zis si el, noi l-am sfatuit sa nu joace, i-am spus ca are cine sa joace din echipa noastra, dar este alegerea lui”, a spus Vladimir Draghia.

Razboinicii au castigat jocul de protectie

Potrivit unui comunicat remis 9am, prima runda a jocului de aseara “Exatlon”, pe traseul din Republica Dominicana, care a insumat sapte meciuri, patru baieti si trei fete din fiecare echipa au intrat pe traseu. Batalia intre Faimosi si Razboinici a fost una destul de stransa, diferenta scorului fiind de cateva puncte; ultimul meci al primei runde anunta un scor de 4 la 3 in favoarea echipei albastre. Antrenorii au trait de pe marginea terenului de joc, la intensitate maxima, fiecare metru pe care inaintau sportivii din echipa lor. Dupa fiecare duel, Giani Kirita le-a oferit indicatii pretioase Razboinicilor, motivandu-i.

“A avut traseul. A avut minim cinci secunde in fata lui, ati vazut, nu? Te-a omorat disperarea asta. Incercati sa va calmati! Mai ales ca sunteti si in fata lui. Mai ales cand avem traseul mai bun”, le-a spus Giani Kirita Razboinicilor.

“Noi avem scorul asta acum pentru ca am fost super neinspirati la alegeri. S-ar putea sa ne coste. Pe bune! Am avut cele mai proaste alegeri”, si-a motivat scorul dupa prima runda Vladimir Draghia in fata echipei Faimosilor.

A doua runda de meciuri intre Faimosi si Razboinici i-a distantat pe Razboinici fata de adversari, echipa albastra castigand jocul de protectie de aseara, cu scorul de 10 la 6.

Calin Serban a fost eliminat, dupa duelul cu Ciprian Maris

Faimosii au pierdut meciul de eliminare de aseara, astfel ca acestia s-au vazut in postura de a-si trimite doi concurenti la duel. Unul dintre acestia a plecat acasa. Meciul individual s-a jucat la masculin, intre Calin Serban, concurentul cu cele mai mici procentaje, si Ciprian Maris, nominalizat de echipa, in urma unui concurs organizat in vila. Player of the week, la Faimosi, a fost desemnat Ion Surdu, el verbalizand la ceremonie nominalizarea concurentului care avea sa mearga la duel cu Serban Calin.

Duelul de eliminare ajunge la un alt nivel, in conditiile in care asteptarile de la concurenti este unul foarte ridicat. Finalul de aseara a fost mai complex, a necesitat mai multa indemnare din partea celor doi sportivi. Fiecare dintre acestia a avut la dispozitie trei vieti, concurentul care a ajuns primul la zero a fost eliminat din concurs. Ciprian Maris l-a infrant fara drept de apel pe Calin Serban, cu scorul de 3 la 0.