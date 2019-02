Potrivit primelor informatii, barbatul se afla pe linia de cale ferata pentru ca voia sa ia trenul spre Bucuresti, pentru a-si cumpara medicamente. El a fost gasit de localnici si au sunat la 112, deoarece barbatul era inghetat si plin de rani.

Accidentul a avut loc in judetul Dambovita, la Halta Cazaci, loc in care trenul nu oprea. Martorii spun ca barbatul a mers pe calea ferata si era incaltat cu niste papuci.

"Mergea sa isi ia medicamente, iar colega spunea ca a anuntat-o ca ar fi vorbit ceva si a mers acolo si l-a vazut pe domnul, dar era costient. A vorbit cu noi pana a venit salvarea. L-a intrebat prima data, Ce faci bre, te-a lovit trenul? A zis ca nu, era in stare de soc", a spus o angajata a CFR, potrivit Adevarul.ro.

Barbatul era constient cand a fost preluat de ambulanta insa ia intrat in stop cardio-respirator. Personalul medical a reusit sa-l resusciteze si l-a transportat la spital, unde a murit din cauza ranilor grave.