Cei doi sunt acuzati ca l-au tinut in sclavie pe Gabriel Nicolae. Acestia ii confiscau salariul si il obligau sa fure din supermarketuri, anchetatorii comparand situatia lui Gabriel Nicolae cu cea a lui Harry Potter, atunci cand indragitul personaj a cazut in mainile familiei Dursley.

Potrivit BBC, barbatul era obligat sa doarma sub scari, intr-un dulap si era umilit frecvent. De asemenea, nu avea voie sa intre in casa, sa faca dus sau sa-si spele hainele in masina de spalat. Uneori, agresorii aruncau cu obiecte in el, il puneau sa danseze si se distrau pe seama lui.

Vecinii romanilor au observat ceea ce se petrecea pe proprietatea din St Anne's, Bristol, si au anuntat politia, scrie Adevarul.ro.

Ioan Boboc si Cristiana Tudor-Dobre au fost gasiti vinovati in acest caz si pe data de 19 martie isi vor afla pedeapsa.