UPDATE 17:43 - "Asa cum am promis, la intalnirea din 5 februarie 2019, v-am chemat la discutii alaturi de colegul meu Eugen Teodorovici si saptamana viitoare va fi promovat cadrul normativ care va cuprinde solicitarile transportatorilor rutieri: eliminarea sintagmei ”in mod repetat” si trecerea activitatii de ”rent a car” la ARR. Sunt om de cuvant si asa o sa raman. Transportul rutier este un segment important care contribuie in mod semnificativ la bugetul national si incercam sa reglementam o situatie care a creat un minus la buget prin practicarea unei activitati ilicite. Dar asa cum dorim sa eliminam din legislatie orice posibilitate de a incalca principiile concurentei loiale tot asa ne dorim si urmarim sa realizam un cadru normativ care sa asigure cele mai bune conditii de siguranta si confort pentru pasageri", a declarat Rovana Plumb.

2000 de soferi si-au anuntat prezenta in fata Guvernului, astfel ca politistii vor restrictiona traficul, de la ora 6 pana la 16, pe Soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Victorie si de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere.

Nu se va putea circula nici pe Strada Paris si nici pe breteaua care leaga Bulevardul Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei. Politistii propun insa rute ocolitoare pe Bulevardul Aviatorilor si Ion Mihalache, scrie Digi24.

Protestul este organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

"Nu este un miting politic. Iesim din nou in strada, pentru a mai atrage inca o data atentia Guvernului Romaniei ca trebuia sa scoata de mult timp din Legea Taximetriei sintagma „in mod repetat”, introdusa in 2015 de fostul parlamentar Lucian Sova, devenit ulterior ministru al Transporturilor si demis recent. Iesim in strada pentru ca nu se respecta Hotararea Curtii Europene de Justitie, care a decis ca aplicatiile care fac transport de persoane neautorizat sunt transportatori, nu prestatori de servicii online. Nu cerem bani, nu cerem nimic altceva decat sa se respecte legea. Sunt peste 100.000 de persoane neautorizate care functioneaza in Romania, iar UBER ,Taxi Fy, Bla Bla Car si Clever Go circula fara probleme, dau comenzi, incaseaza bani, sfidand legislatia pentru Transporturi si taximetrie, pe care noi o respectam", a declarat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.

Potrivit COTAR, in Capitala, protestul va avea loc intre orele 9:00-15:00, dar se va protesta si in Arad, Timisoara, Iasi, Bacau, Brasov, Targu Mures, Zalau si Slatina.