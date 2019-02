"Diminuarea bugetului (SRI - n.r.) este sinonima cu diminuarea capacitatii operationale a serviciului, iar un Serviciu de Informatii slab capacitat inseamna viteza de reactie redusa. Inca o data, nu vorbim de diminuarea bugetului, vorbim despre diminuarea capacitatii statului Roman de a raspunde amenintarilor cu care ne confruntam in aceasta perioada. In momentul de fata apreciez ca s-a trecut de linia rosie, ca punem in pericol securitatea nationala. Aprobarea bugetului pe coordonatele actuale anuleaza multe dintre actiunile serviciului, iar o eventuala revenire ne va costa si mai multi bani. In contextul de fata, nu vom mai putea spune ca Romania este un stat sigur pentru ca nu are bani sa fie un stat sigur. Am incredere (...) ca m-am facut inteles, ca putem constientiza cu totii pericolul in care ne aflam si ca la finalul acestor zile se vor lua deciziile cele mai corecte si cele mai intelepte", a declarat generalul George Voinescu, la dezbaterile pe bugetul SRI din Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului.

Voinescu crede ca bugetul "a luat o turnura grava si in acelasi timp alarmanta"

"Marturisesc ca este pentru prima oara in cariera mea cand ma confrunt cu un buget total nesustenabil. Serviciul a avut si are toata intelegerea pentru contextul economic in care ne aflam, iar atunci cand a trebuit sa faca sacrificii nu a ezitat sa o faca. Dar din pacate pentru cifrele actuale serviciul nu are nicio solutie. Am prezentat aseara cum era in prima faza bugetul institutiei, unde cheltuielile de personal reprezentau aproape 84%, toate ca urmare a modificarilor legislative produse in anul 2018. Este o perceptie eronata, generalizata in spatiul public, o perceptie pe care regretabil nimeni nu se grabeste sa o corecteze", a spus adjunctul directorului SRI.

El a precizat ca o scadere suplimentara cu 445.000.000 a sumelor alocate serviciului inseamna blocajul efectiv al activitatii serviciului.



"Realitatea este alta in acest moment, o scadere suplimentara cu 445.000.000 a sumelor alocate serviciului inseamna blocajul efectiv al activitatii serviciului in ceea de a doua parte a anului curent. Inseamna ca nu vom avea salariile sau fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pe patru luni de zile, inseamna ca nu vom avea asigurate pentru o perioada de trei luni fondurile platii facturilor la utilitati, cheltuielile operative ale serviciului cele cuprinse in planul de cooperare precum si alte cheltuieli de functionare. Inseamna amanarea termenelor de finalizare sau blocarea tuturor proiectelor investitionale initiate. Fac precizarea ca pe 15 aprilie avem un obiectiv care trebuie pus in functiune pentru care trebuia sa platim 19,3 milioane lei din 10 milioane cati au mai ramas la cheltuieli pentru investitii este foarte greu. Ne intrebam cu toata onestitatea cum sa procedam aplicand legislatia referitoare la plata actualilor si fostilor angajati si cea privind responsabilitatile SRI in asigurarea securitati nationale si bineinteles ce rezulta in aceasta seara - reducerea de buget", a explicat Voinescu.

Securitatea cetateanului, pusa in pericol

El a sustinut ca eventualele constrangeri bugetare vor pune in pericol securitatea cetateanului.

"Securitatea cetateanului este un element esential si multe lucruri care ni se par normale astazi ca stat civilizat vor fi puse in pericol de eventualele constrangeri bugetare. Multe dintre succesele operationale ale serviciului nu se vad la televizor si nu ajung in presa din ratiuni contra-informative. Nu ne putem face reclama si nu putem pune succesele operationale pe masa, dar va pot afirma cu convingere faptul ca fara SRI Romania ar arata altfel astazi", a mentionat Voinescu.

El a invitat parlamentarii sa faca o analiza riguroasa si sa decida care sunt zonele de activitate ale serviciului care nu ar trebui bugetate. "Ce domenii aflate in responsabilitatea si competenta legala a SRI nu ar mai trebui investigate. Prevenirea si combaterea terorismului, securitatea cibernetica, contra-spionajul, securitatea energetica si promovarea intereselor si oportunitatilor economice ale Romaniei. Tara noastra este una dintre putinele tari europene in care nu a avut loc niciun atentat terorist. (...) In egala masura amenintarea cibernetica ne obliga sa tinem pasul cu tehnologia utilizata de agresori. (...) Tot din perspectiva cibernetica aduc in discutie contextul electoral din acest an - imaginati-va un atac cibernetic reusit asupra infrastructurii informatice utilizate in cadrul scrutinelor europarlamentar si prezidential decideti dumneavoastra relevanta acestuia in ecuatia democratiei", a punctat generalul SRI.

Voinescu: Trebuie sa fim constienti cu totii de consecintele acestei deciziei

De asemenea, el a punctat ca activitatile de contraspionaj derulate de serviciu desi la prima vedere nu implica eforturi considerabile permanente, cu atat mai mult intruziunea si ofensivitatea actorilor statali este una la cote semnificative anul acesta avand in vedere mandatul Romaniei la presedintia Consiliului Uniunii Europene, scrie Agerpres , a mai explicat Voinescu.

El a mai precizat ca recentele restrictii bugetare nu fac altceva decat sa incetineasca si sa slabeasca activitatea de culegere de informatii prin amanarea unor proiecte vitale, stagnarea celor in derulare sau restrangerea artificiala a planului de masuri propuse pentru anul 2019.

Comisiile de buget-finante ale Parlamentului au acordat marti raport favorabil bugetului Serviciului Roman de Informatii aproband o diminuare fata de forma transmisa de Guvern Parlamentului cu 150 de milioane de lei.