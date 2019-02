"Documentul prezentat de dansa referitor la faptul ca este confirmata ca si medic rezident este fals, acest lucru putandu-se verifica si pe site-ul Ministerului Sanatatii la sectiunea rezidentiat.ms.ro, in sensul ca aceasta persoana nu a fost niciodata inscrisa la examenul de rezidentiat, nu a fost confirmata niciodata ca si medic rezident si, pe de alta parte, ea nu a avut niciodata niciun contract incheiat cu un spital platitor, pentru ca medicii rezidenti, in momentul in care intra in rezidentiat, incheie un contract de munca pe perioada determinata cu un spital platitor. Din discutiile pe care le-am avut cu Universitatea de Medicina si Farmacie, diploma de licenta pe care doamna a prezentat-o este de asemenea falsa", a aratat ministrul, intr-o declaratie de presa. (Citeste si: Pintea, despre scandalul cu "medicul" Matteo Politi: "La stat nu se poate intampla". Realitatea o contrazice)

Potrivit demnitarului, ceea ce s-a intamplat la Spitalul Judetean Ilfov a fost "cu complicitatea celor din spital, care probabil stiau mai multe amanunte".

Pintea: O institutie publica nu poate face contract de voluntariat cu o persoana fizica, ci doar cu o organizatie

Ministrul a spus ca nicio institutie publica nu poate sa faca un contract de voluntariat cu o persoana fizica.

"Nicio institutie publica nu mai poate sa faca contract de voluntariat cu o persoana fizica, existand o organizatie gazda care ofera aceste servicii de voluntariat. In general, spitalele judetene au facut contract cu Crucea Rosie, cu Fundatia pentru SMURD, astfel incat lucrurile au decurs normal, existand o organizatie gazda care ofera aceste servicii de voluntariat. Am in fata contractul de voluntariat incheia de doamna Birsan cu Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov in 12 martie 2018, contract semnat de un consilier juridic care probabil nu stia ca in 2014 in 24 iunie a fost aprobata o lege 78 care reglementeaza activitatea de voluntariat in Romania", a explicat ministrul Sanatatii, potrivit Agerpres.

Sorina Pintea a declarat ca, din informatiile sale, exista o plangere din 2016 pentru fals referitoare la activitatea pretinsei doctorite de la Spitalul Judetean Ilfov. Totodata, ministrul a precizat ca va face o plangere penala pentru fals in acest caz.

"Am avut astazi dimineata o sedinta cu toti directorii de sanatate publica din tara. (...) Vom extinde atributiile directiilor de sanatate publica in ceea ce priveste controlul anumitor aspecte, iar pe de alta parte avem responsabilitatile unitatilor publice si private, responsabilitati care le obliga sa respecte pacientul", a mai aratat demnitarul.