”In noiembrie 2017, ne-am propus sa mergem la cumparaturi in acelasi hypermarket si sa luam exact aceleasi produse de pe un bon din februarie acelasi an, ce valorase 186,96 de lei. La 9 luni diferenta, constatam o scumpire cu peste un sfert pentru aceleasi cumparaturi.

Am verificat din nou preturile un an mai tarziu – in octombrie 2018: acelasi bon valora 251,04 lei. In 12 luni preturile crescusera cu 6%. Iar acum, in februarie 2019, aceleasi cumparaturi ne-au costat 276 de lei si 90 de bani: cu 10% mai mult decat toamna trecuta si cu 50% mai scump decat acum 2 ani”, se arata in materialul publicat pe europafm.ro. (unde puteti asculta intregul material)



Sursa foto: europafm.ro.