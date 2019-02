Cu toate acestea, dusurile reci au foarte multe beneficii pentru sanatate si sunt chiar indicate, macar o data pe saptamana. "Adevarul este ca au ceva primar si natural. Milioane de oameni din tarile in curs de dezvoltare din lumea intreaga inca fac baie in apa rece in fiecare zi, iar predecesorii nostri au facut asta timp de milioane de ani. Oamenii de stiinta au cunoscut beneficiile expunerii la rece de zeci de ani. Atletii de exemplu au folosit aceasta metoda pentru a se recupera. In practica s-a descoperit ca expunerea imediata la frig urmata de un program intens de exercitii fizice faciliteaza recuperarea cu eficienta. Un dus rece de 3-4 minute in fiecare zi iti poate oferi beneficii profunde de ordin psihologic si fiziologic", afirma psihologul Alexandru Plesea, intr-un comunicat de presa remis 9am.ro.

Iata 6 motive pentru care dusurile reci ar trebui sa intre in "meniul" nostru zilnic:

1. Reduce inflamatiile! Terapia cu dusuri reci functioneaza prin redirectionarea sangelui de la zonele periferice spre vasele de sange profunde, limitand inflamatia si imbunatatind circulatia sangelui.

2. Stare de alerta! "Dusurile reci te obliga sa respiri adanc, iar efectul este ca ridici nivelul oxigenului, iar creierul tau se trezeste. Simultan corpul tau impinge sangele spre organe, rezultand intr-o circulatie mai buna care echivaleaza cu efectul obtinut atunci cand faci exercitii moderate. Daca ai sarit vreodata intr-un lac inghetat, stii ca nu iesi adormit dintr-o astfel de experienta", explica psihologul Alexandru Plesea.

3. Arderea grasimilor! "Dusurile reci cresc rata metobolismului, care in timp are un efect benefic in capacitatile de ardere a grasimilor. Ele stimuleaza producerea grasimilor maronii sanatoase, diferite de grasimile albe. Dusurile reci sunt asociate cu o talie mai subtire si modereaza zaharul din sange", considera specialistul.

4. Imunitate de fier. "Exista multe dovezi ca expunerea repetata la rece ridica imunitatea. A fost legat de numarul ridicat de celule albe si de actvitatea limfocitelor cytotoxic T. Un alt studiu a vizat inotatorii care au fost expusi la rece in mod repetat, iar corpurile lor s-au adaptat la stresul oxidant. Rezultatul numit de oamenii de stiinta "intarire" este raspunsul in urma expunerii la presiunile naturale care face ca sistemul nervos sa aiba o mai mare toleranta la stres si la boli", explica psihologul Alexandru Plesea.

5. Stare de spirit imbunatatita. "Exista dovezi de prima mana care sustin teoria ca dusurile reci imbunatatesc starea de spirit. De asemenea, exista probe care sugereaza ca un dus rece – din cauza densitatii ridicate ale receptorilor de rece de pe pielea noastra – trimite un val de impulsuri electrice catre creier, dand astfel un efect anti-depresiv", spune specialistul.

6. O vointa mai puternica. "Acesta este punctul cu cel mai mare impact dintre cele mentionate. Am auzit poate ca vointa este ca un muschi, cu cat exersam mai mult, va deveni mai puternica si avem o cantitate mica pe care o putem folosi in fiecare zi pana se epuizeaza. Este adevarat si ca sa ne intarim vointa, un dus rece dimineata poate avea acelasi efect ca 100 de flotari. Este greu la inceput dar vom ajunge sa asteptam cu entuziasm aceasta rutina, iar cand vom privi in urma peste 6 luni sau 1 an, vom realiza ca am devenit un om nou. In cele din urma, dusul rece este o atitudine noua pentru sanatate pe care corpul o foloseste pentru longevitate. Memoria vie, procesele si functiile interne, vindecarea proprie, recuperarea vitalitatii sunt cu adevarat mentinute si ajutate prin vointa celui care face cate un scurt dus rece pe zi", conchide psihologul.